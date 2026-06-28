Propunere-surpriză pentru Palatul Victoria. Grupul PACE îl vrea pe Patriarhul Daniel în fruntea Guvernului

În plin blocaj politic și în timp ce negocierile pentru formarea unui nou Executiv continuă fără un rezultat clar, grupul parlamentar PACE – Întâi România a lansat o propunere care a atras imediat atenția. Parlamentarii susțin că soluția pentru depășirea crizei ar fi desemnarea Patriarhului Daniel în funcția de prim-ministru al României.
Inițiatorii spun că ideea are atât argumente istorice, cât și politice și consideră că șeful Bisericii Ortodoxe Române ar putea obține sprijinul unei majorități parlamentare.
PACE susține că Patriarhul Daniel ar putea aduna voturile tuturor taberelor
În comunicatul transmis duminică, grupul parlamentar afirmă că actuala situație politică impune o soluție care să depășească limitele disputelor dintre partide.
„Singura propunere de prim-ministru care ar asigura în acest moment de criză politică o majoritate solidă în Parlamentul României este Prea Fericitul Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.
Din acest motiv, precum şi din motive istorice, culturale şi politice, propun ca Prea Fericitul Daniel să fie desemnat pentru funcţia de prim-ministru al României.”
Potrivit reprezentanților PACE, Patriarhul Daniel ar avea șanse să obțină susținerea unei majorități solide în Parlament, indiferent de culoarea politică a formațiunilor.
Argumentele invocate de parlamentari
Grupul parlamentar explică și de ce consideră că liderii principalelor partide ar susține o astfel de propunere.
„PF Daniel ar fi votat cu o largă majoritate în Parlamentul României: PSD pentru că este tradiţional apropiat de Biserică, PNL pentru că nu va îndrăzni să se ridice împotriva Bisericii, suveraniştii pentru că sunt dedicaţi credinţei şi tradiţiilor religioase, şi chiar şi USR-ul pentru că la sfinţirea picturii Catedralei Mântuirii Neamului din 26 octombrie 2025, liderii USR au fost în primele rânduri ale oficialilor care au participat la slujba respectivă”, spun reprezentanții formațiunii politice într-un comunicat.
În opinia inițiatorilor, Patriarhul Daniel ar reprezenta un candidat capabil să depășească rivalitățile politice și să ofere stabilitate într-un moment dificil pentru scena politică românească.
Este invocat precedentul Patriarhului Miron Cristea
Pentru a-și susține propunerea, parlamentarii fac trimitere la un episod din istoria României, când Patriarhul Miron Cristea a ocupat funcția de președinte al Consiliului de Miniștri.
PACE amintește că acesta a condus Guvernul în perioada 1938–1939, în timpul domniei regelui Carol al II-lea, într-un context politic complicat.
Născut la 18 iulie 1868, la Toplița, Miron Cristea, pe numele său de botez Ilie, a fost primul patriarh al României, membru de onoare al Academiei Române și a ocupat, de-a lungul timpului, unele dintre cele mai importante funcții ale statului.
În 1938, în timpul unei perioade marcate de instabilitate politică și de instaurarea regimului autoritar al regelui Carol al II-lea, acesta a fost numit președinte al Consiliului de Miniștri și a exercitat, anterior, și funcția de Înalt Regent.
PACE vorbește despre un „ideal național”
Autorii propunerii susțin că desemnarea Patriarhului Daniel la conducerea Guvernului ar reprezenta o soluție diferită față de formula clasică a negocierilor dintre partide.
„Această propunere depăşeşte cadrele politicii clasice şi limitările partidelor politice şi constituie cea mai bună modalitate de a-i aduna pe români în jurul unui ideal naţional de reconstrucţie şi renaştere naţională.”