Propunere-surpriză pentru Palatul Victoria. Grupul PACE îl vrea pe Patriarhul Daniel în fruntea Guvernului

Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 iun. 2026, 17:17

În plin blocaj politic și în timp ce negocierile pentru formarea unui nou Executiv continuă fără un rezultat clar, grupul parlamentar PACE – Întâi România a lansat o propunere care a atras imediat atenția. Parlamentarii susțin că soluția pentru depășirea crizei ar fi desemnarea Patriarhului Daniel în funcția de prim-ministru al României.

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