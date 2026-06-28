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Politica· 1 min citire

Planul lui Bolojan pentru putere: să rămână la vârf până la iarnă. Când ar putea fi organizate alegerile anticipate

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Scris deRealitatea.NET
Publicat28 iun. 2026, 14:15
SursăRealitatea PLUS

Amenințarea alegerilor anticipate este doar o perdea de fum! Este concluzia avocatului Toni Neacșu, care spune că, în realitate, ar fi doar o diversiune pentru rămânerea lui Ilie Bolojan la putere pe termen nelimitat, potrivit Realitatea PLUS.

Alegerile anticipate nu pot fi organizate imediat, pentru că trebuie îndeplinite mai multe condiții prevăzute de Constituție. Mai întâi, trebuie să treacă 60 de zile de la prima solicitare de vot în Parlament, moment calculat de la 21 iunie, când Adrian Veștea și-a depus programul de guvernare și lista de miniștri.

Acest termen s-ar împlini pe 20 august, dată de la care președintele ar putea dizolva Parlamentul, dar numai dacă între timp ar exista și o a doua încercare eșuată de învestire a unui guvern. Chiar și atunci, dizolvarea Parlamentului rămâne o opțiune a președintelui, nu o obligație. Abia după acest pas, alegerile ar putea fi organizate în termen de 90 de zile, ceea ce ar duce, cel mai devreme, la data de 22 noiembrie, cu condiția ca toate aceste etape să fie parcurse.

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