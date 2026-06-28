Planul lui Bolojan pentru putere: să rămână la vârf până la iarnă. Când ar putea fi organizate alegerile anticipate

Publicat 28 iun. 2026, 14:15 Sursă Realitatea PLUS

Amenințarea alegerilor anticipate este doar o perdea de fum! Este concluzia avocatului Toni Neacșu, care spune că, în realitate, ar fi doar o diversiune pentru rămânerea lui Ilie Bolojan la putere pe termen nelimitat, potrivit Realitatea PLUS.

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