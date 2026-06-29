Rareș Bogdan: „5 decizii prin care Bolojan a îngropat economia României. Operația a reușit, pacientul este (aproape) mort”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 29 iun. 2026, 15:39

Europarlamentarul Rareș Bogdan lansează un atac dur la adresa lui Ilie Bolojan și susține că mai multe decizii economice luate de acesta au afectat grav economia României. Într-o postare pe Facebook, Rareș Bogdan vorbește despre cinci măsuri pe care le numește „decizii-catastrofă” și afirmă că acestea au lovit în special firmele mici și mijlocii.

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