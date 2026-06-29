Kelemen Hunor: „Până la sfârșitul lunii iulie, trebuie să găsim o soluție”
Tensiunile dintre partidele politice complică tot mai mult formarea unui nou Executiv, iar liderul UDMR, Kelemen Hunor, spune că este nevoie de o schimbare de atitudine înainte ca negocierile să poată produce un rezultat concret.
În opinia sa, declarațiile dure din ultimele zile nu fac decât să îndepărteze șansele unui acord și riscă să împingă România într-o situație de instabilitate.
Kelemen Hunor cere reducerea tensiunilor dintre partide
Kelemen Hunor consideră că primul pas necesar pentru depășirea actualului impas politic este diminuarea conflictelor publice dintre liderii politici. Acesta este de părere că escaladarea declarațiilor nu contribuie la identificarea unei soluții pentru formarea viitorului guvern.
„Eu cred că primul lucru ce trebuie făcut, să mai răcim temperatura declarațiilor, dacă vrem să găsim o soluție și să nu aruncăm țara în haos. Ceea ce s-a întâmplat în ultimele zile nu ne-a apropiat de o soluție. De aceea, dacă se poate spune așa, în această caniculă, căldură, ar trebui să ne așezăm pe scaun, să punem picioarele în apă rece și încet, încet să mai reducem temperatura declarațiilor, că altfel nu vom ajunge nici la guvern minoritar, de niciun fel, nu vom ajunge nici la un guvern majoritar de niciun fel și singurii care vor profita din această situație sunt colegii de la AUR. Deci asta este prima constatare.”
Două variante de premier, dar niciuna fără probleme
Președintele UDMR a explicat că, în acest moment, pe masa negocierilor există două variante pentru funcția de prim-ministru, însă niciuna nu pare să poată obține sprijinul parlamentar necesar.
„A doua constatare, nu am găsit flexibilizarea părților pentru a semna un acord politic. În acest moment există două propuneri: Sorin Grindeanu din partea PSD-ului, Siegfried Mureșan din partea PNL-USR-UDMR, dar indiferent la care parte ne uităm, din decizii luate atât la PSD, cei care spun că nu vor semna, nu vor vota un guvern din care nu fac parte, și PNL, prin decizia luată în congress că nu vor vota și nu vor intra în coaliție cu PSD, sunt aproape imposibili să ajungem la o soluție prin care se poate investi un guvern fără AUR.”
În opinia liderului UDMR, calculele parlamentare arată că nici una dintre formulele discutate în prezent nu ar putea trece de votul Parlamentului fără sprijinul AUR.
„Deci nici guvernul PSD condus de Grindeanu, monocolor, fără 10-15 voturi de la AUR, nu are majoritate, nici guvernul eventual, dacă cumva președintele Dan l-ar desemna pe Mureșan, nu are cum să aibă majoritate.”
UDMR respinge orice formulă bazată pe voturile AUR
Kelemen Hunor a subliniat că formațiunea pe care o conduce nu este dispusă să accepte o majoritate construită cu sprijinul parlamentar al AUR. El a precizat că această variantă este exclusă din perspectiva UDMR, chiar dacă respectă opțiunea electorală a tuturor cetățenilor.
„Dacă PSD-ul nu susține, nu votează fără voturile de la AUR, ceea ce pentru noi nu este acceptabil. Nu putem noi legitima, meloniza prin prezența sau prin votul nostru pe colegii de la AUR, cu tot respectul pentru fiecare vot, pentru fiecare cetățean. Și aici nu facem diferență între niciun om care a votat într-un fel sau altul.”
Soluția propusă de liderul UDMR
În final, Kelemen Hunor a afirmat că actualul blocaj politic nu poate continua la nesfârșit și că o decizie ar trebui găsită până la sfârșitul lunii iulie. Din punctul său de vedere, cea mai bună variantă rămâne formarea unui guvern care să beneficieze de o majoritate parlamentară.
„De aceea, eu cred că după două, trei săptămâni, până la sfârșitul lunii iulie, trebuie să găsim o soluție. Din punctul meu de vedere, soluția în continuare ar fi un guvern majoritar.”
Liderul UDMR vede o nouă formulă de guvern ca posibilă ieșire din impas
În continuarea declarațiilor sale, Kelemen Hunor a explicat că, în opinia sa, cea mai realistă variantă rămâne formarea unui guvern susținut de o majoritate parlamentară. Dacă refacerea vechii coaliții nu va fi posibilă, liderul UDMR spune că există și o altă formulă care ar putea asigura stabilitatea politică.
„Din punctul meu de vedere, soluția în continuare ar fi un guvern majoritar majoritar, dacă nu se poate să restabilim și nu se poate, coaliția veche, atunci ar fi posibil un guvern PNL, PSD, UDMR, cum a fost până în iunie anul trecut, cu un premier acceptabil pentru toată lumea și eventual nu vin oameni din prima linie în ministere, ci găsim oameni politici, oameni propuși de fiecare partid pentru fiecare minister, așa cum este sau era guvernul înainte de moțiunea de cenzură, cu miniștri propuși și cu o majoritate simplă, cel puțin până anul viitor să trecem 2026, până în 2027 în primăvară.”
Președintele UDMR a afirmat că, deși au existat discuții privind refacerea unei coaliții, acestea nu s-au concretizat într-un acord. Din punctul său de vedere, tocmai această soluție ar trebui analizată în continuare.
„Deci asta ar fi una dintre soluțiile, zic eu, ce trebuie încercate, că nu am încercat încă această soluție. Am discutat și vineri, am discutat și joi despre o posibilitate de a reîncărca o coaliție, dar încă nu am ajuns la niciun consens.”
Timpul este limitat din cauza obligațiilor din PNRR
Kelemen Hunor a atras atenția că România nu își mai permite întârzieri în ceea ce privește instalarea unui nou guvern, deoarece sunt necesare măsuri urgente pentru îndeplinirea angajamentelor asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență.
„Important este că până la sfârșitul lunii august să existe un guvern care, prin ordonanțe de urgență, prin asumare, să aibă posibilitatea de a închide PNRR-ul și Parlamentul, sigur, convocat în sesiune extraordinară la un moment dat, să votăm acele legi care sunt necesare pentru a acoperi angajamentele noastre din PNRR, în primul rând, fiindcă aceste venituri sunt calculate la venitul bugetului de stat.”
Liderul UDMR a avertizat că neîndeplinirea acestor obiective ar avea consecințe directe asupra finanțelor publice și ar obliga statul să găsească alte surse de finanțare.
„Dacă vor lipsi aceste venituri sau va lipsi o parte din aceste venituri, trebuie acoperite din alte surse. Asta înseamnă împrumuturi în plus, cu costuri ridicate.”
Kelemen Hunor spune că sfârșitul lunii iulie reprezintă ultima șansă pentru un acord
În finalul intervenției sale, liderul UDMR a insistat că responsabilitatea pentru ieșirea din actualul blocaj aparține tuturor actorilor politici și că următoarele săptămâni vor fi decisive pentru formarea unui nou Executiv.
„Deci aici există o responsabilitate pentru fiecare om politic, pentru fiecare ales, și eu cred că încă avem această ultimă șansă până la sfârșitul lunii iulie, undeva spre sfârșitul lunii iulie, să găsim o rezolvare a soluției. În acest moment asta se conturează, dacă nu are cineva un băţ magic prin care rezolvă azi, mâine, nu prea văd cine ar avea acest băţ magic. Eu cred că mâine se închide sesiunea parlamentară fără să putem vota un guvern.”
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