Kelemen Hunor: „Până la sfârșitul lunii iulie, trebuie să găsim o soluție”

Publicat 29 iun. 2026, 16:11 Actualizat 29 iun. 2026, 17:06

Tensiunile dintre partidele politice complică tot mai mult formarea unui nou Executiv, iar liderul UDMR, Kelemen Hunor, spune că este nevoie de o schimbare de atitudine înainte ca negocierile să poată produce un rezultat concret.

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