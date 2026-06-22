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Este seara adevărului absolut la Televiziunea Poporului. Anca Alexandrescu se întoarce în forță și arunca bomba în mijlocul găștii soroșiste care a capturat țara

Anca Alexandrescu

Anca Alexandrescu

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat22 iun. 2026, 17:24
SursăRealitatea PLUS

De la 20.55 vom scrie istorie în direct. Aflați de la noi primii dacă România va avea guvern și ce lasă în urmă era distrugerii conduse de Ilie Bolojan.

Aruncăm în aer jocurile de culise și demascăm sprijinul extern din spatele premierul demis.

Marius Tucă intră în direct și dezvăluie planul găștii progresiste din jurul lui Bolojan.

Premierul Sărăciei e distrus, avem dezvăluiri incendiare. Caseta pe care o vor ștearsă, cum au plănuit capturarea țării, ce joc a făcut Bolojan de când a fost adus de la Oradea la București, aflați totul de la noi.

Informațiile care fac diferența și care sunt preluate de alții, în exclusivitate la Culisele Statului Paralel, numai cu Anca Alexandrescu, de la 20.55.

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