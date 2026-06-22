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Este seara adevărului absolut la Televiziunea Poporului. Anca Alexandrescu se întoarce în forță și arunca bomba în mijlocul găștii soroșiste care a capturat țara
Anca Alexandrescu
Publicat22 iun. 2026, 17:24
SursăRealitatea PLUS
De la 20.55 vom scrie istorie în direct. Aflați de la noi primii dacă România va avea guvern și ce lasă în urmă era distrugerii conduse de Ilie Bolojan.
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