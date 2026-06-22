Pisică „actor principal” într-un spectacol de balet. Finalul dramatic din „Romeo și Julieta”, transformat într-un moment viral cu milioane de vizualizări

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 22 iun. 2026, 16:17

Un spectacol de balet inspirat de celebra tragedie „Romeo și Julieta” a devenit viral pe internet după ce o pisică a urcat pe scenă și a furat întreaga atenție a publicului. Momentul neașteptat, surprins în timpul unei reprezentații din Turcia, a adunat peste 5,7 milioane de vizualizări și mii de reacții pe rețelele sociale.

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