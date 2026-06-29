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Politica· 1 min citire
Bolojan racolează în PNL traseiști din POT și SOS. Ce le-a promis în schimb – VIDEO
Publicat29 iun. 2026, 18:57
Actualizat29 iun. 2026, 19:01
SursăRealitatea PLUS
Ilie Bolojan a început cooptarea traseiștilor în PNL. Un fost membru SOS România a anunțat că, de luni, va face parte din echipa liberalilor. Totul în condițiile în care premierul demis încearcă să își consolideze susținerea în Parlament și controlul în partid.
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