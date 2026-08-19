Alexandru Rogobete anunță că noul proiect al Legii salarizării a fost respins la Bruxelles: ”Oferta de nerefuzat a fost refuzată”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 aug. 2026, 22:53

Alexandru Rogobete, fost ministru al Sănătății și deputat PSD, a anunțat, miercuri seară, că noul proiect al Legii salarizării a fost respins la Bruxelles. Social-democratul a subliniat că varianta prezentată de ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a fost elaborată „pe ascuns”, fără o validare reală în România și fără consultarea angajaților care ar urma să suporte efectele măsurilor.

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