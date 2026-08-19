Alexandru Rogobete anunță că noul proiect al Legii salarizării a fost respins la Bruxelles: ”Oferta de nerefuzat a fost refuzată”

Alexandru Rogobete, fost ministru al Sănătății și deputat PSD, a anunțat, miercuri seară, că noul proiect al Legii salarizării a fost respins la Bruxelles. Social-democratul a subliniat că varianta prezentată de ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a fost elaborată „pe ascuns”, fără o validare reală în România și fără consultarea angajaților care ar urma să suporte efectele măsurilor.
”Oferta de nerefuzat” a fost refuzată la Bruxelles
”Oferta «de nerefuzat» a ministrului interimar al Muncii a fost refuzată la Bruxelles. Frumoasă «reformă» aţi pregătit, reformiştilor închipuiţi. Aţi lucrat pe ascuns la o nouă formă a proiectului, aţi plecat cu ea la Bruxelles fără o validare reală în România şi fără să-i ascultaţi pe oamenii care vor suporta efectele. Şi acum? Surpriză. Oferta «de nerefuzat» a fost refuzată”, a scris fostul ministru al Sănătăţii pe Facebook.
Social-democratul a adaugă, însă, că ”problema nu este eşecul politic şi de negociere”: ”Problema este că în spatele tabelelor sunt oameni”.
”Sunt medici care fac 10-12 gărzi pe lună. Sunt asistente, infirmieri, ambulanţieri, personal TESA şi mii de profesionişti fără de care spitalele României nu pot funcţiona. V-au spus că nu acceptă reducerea veniturilor. V-au explicat că spitalele au nevoie de personal, că liniile de gardă sunt tot mai greu de susţinut şi că blocarea angajărilor adânceşte criza. Dar cu ei nu negociaţi”, a mai transmis oficialul.
Totodată, Alexandru Rogobete a subliniat că ”obsesia reducerii deficitului cu orice preţ continuă”: ”Tăiaţi venituri. Tăiaţi sporuri. Blocaţi angajări. Şi peste toate lipiţi eticheta de «reformă». Reforma adevărată înseamnă performanţă, eliminarea risipei, gărzi plătite corect, suficient personal şi investiţii care ajung la pacient”.
”Stop! De la sănătate nu se taie!”
Mai mult, fostul ministru al Sănătății a transmis personalului din sistemul santitar că ”voi continua să apăr respectul, demnitatea şi plata corectă pentru munca voastră”.
”Iar reformiştilor închipuiţi care încă n-au înţeles le transmit atât: STOP! DE LA SĂNĂTATE NU SE TAIE! Pentru că atunci când tăiaţi de la oamenii care salvează vieţi, nu tăiaţi nişte cifre dintr-un tabel. Tăiaţi din siguranţa pacientului”, a conchis Alexandru Rogobete.