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Politica· 2 min citire

Caracatița infracțională din spatele lui Bolojan. Motivul pentru care politicianul a cununat un traficant de droguri

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Scris deRealitatea.NET
Publicat19 aug. 2026, 17:39
Actualizat19 aug. 2026, 17:42
SursăRealitatea PLUS

O nouă ipocrizie marca Bolojan! În timp ce se prezintă drept marele reformator al sistemului public, în jurul său apar legături care ridică semne de întrebare. Potrivit presei, Dan Negură, finul premierului demis, este acuzat de trafic de droguri. Tatăl acestuia, primar în Câmpulung Moldovenesc, i-ar fi emis un aviz urbanistic pentru un hotel și un restaurant, deși demersul ar fi fost ilegal. În acest context, edilul ar putea ajunge în situația de incompatibilitate, caz asemănător cu cel al liderului USR, Dominic Fritz. REALITATEA PLUS a solicitat un punct de vedere de la Ilie Bolojan, dar nu avem încă un răspuns.

Finul lui Ilie Bolojan, acuzat de trafic de droguri

Dan Negură, finul premierului demis Ilie Bolojan și fost polițist în Suceava, este inculpat într-un dosar de trafic internațional de droguri. Deși dosarul a fost deschis în 2020, acest lucru nu l-a împiedicat pe Ilie Bolojan să îi fie naș de cununie doi ani mai târziu. Potrivit presei, motivul este unul halucinant: Dan Negură este fiul lui Mihăiță Negură, primarul din Câmpulung Moldovenesc și unul dintre liderii PNL Moldova.

De altfel, decizia de a-i fi naș lui Dan Negură i-a asigurat voturile filialelor din Moldova în alegerile interne pentru șefia PNL, spun jurnaliștii.

Culmea, deși este inculpat în dosarul de trafic de droguri, dosarul lui Dan Negură se judecă încet. În 2020 a început ancheta, în 2024 a fost întocmit rechizitoriul, în 2025 rechizitoriul a fost retrimis procurorilor, iar după refacere a ajuns deja la al 11-lea termen care se judecă pe 7 septembrie 2026.

Și asta nu e tot. Mihăiță Negură, primarul din Câmpulung Moldovenesc, a ar fi emis cu dedicație un aviz urbanistic pentru fiul său acuzat de trafic de droguri. Mai exact, în 2019, Dan Negură, finul lui Bolojan, a cerut de la primăria condusă de tatăl său să introducă un teren în intravilan pentru a putea să construiască un hotel și un restaurant. Simpla trecere de la extravilan la intravilan scădea considerabil valoarea proprietății, însă, chiar și așa Mihăiță Neagu a semnat pe repede înainte avizul, deși procedura legală este de durată, spun jurnaliștii.

Potrivit presei, demersul de a-i elibera un aviz propriului fiu poate fi considerat ilegal și îl poate lăsa fără mandatul de primar pe Mihăiță Negură, situația fiind asemănătoare cu cea a liderului USR Dominic Fritz, în fața căruia Ilie Bolojan s-a pus scut. Mai exact, Fritz a aprobat modificarea unui Plan Urbanistic Zonal pentru firma unui consilier local USR, care l-a împrumutat pe liderul USR cu 25.000 de lei în campania electorală pentru al doilea mandat de primar.

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