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Politica· 2 min citire
Caracatița infracțională din spatele lui Bolojan. Motivul pentru care politicianul a cununat un traficant de droguri
Publicat19 aug. 2026, 17:39
Actualizat19 aug. 2026, 17:42
SursăRealitatea PLUS
O nouă ipocrizie marca Bolojan! În timp ce se prezintă drept marele reformator al sistemului public, în jurul său apar legături care ridică semne de întrebare. Potrivit presei, Dan Negură, finul premierului demis, este acuzat de trafic de droguri. Tatăl acestuia, primar în Câmpulung Moldovenesc, i-ar fi emis un aviz urbanistic pentru un hotel și un restaurant, deși demersul ar fi fost ilegal. În acest context, edilul ar putea ajunge în situația de incompatibilitate, caz asemănător cu cel al liderului USR, Dominic Fritz. REALITATEA PLUS a solicitat un punct de vedere de la Ilie Bolojan, dar nu avem încă un răspuns.
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