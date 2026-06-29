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Politica· 1 min citire

Grindeanu, „discuții consistente” cu președintele Israelului: „Continuă să fie un aliat strategic al României”

Sorin Grindeanu și Isaac Herzog

Sorin Grindeanu și Isaac Herzog

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat29 iun. 2026, 19:43
Actualizat29 iun. 2026, 19:49

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, s-a întâlnit luni cu președintele Israelului, Isaac Herzog, ocazie cu care au fost discutate modalități de aprofundare a relației bilaterale dintre cele două țări.

Liderul social-democrat a transmis că a avut „discuții consistente” cu președintele Israelului, Isaac Herzog.

Grindeanu a subliniat că Israel rămâne „un aliat strategic pentru România și principalul partener din Orientul Mijlociu”, iar cooperarea parlamentară reprezintă un instrument esențial pentru identificarea de noi oportunități în cadrul acestei relații. El a amintit vizita din mai a vice-premierului israelian Yariv Levin la Parlamentul României, cu ocazia Zilei Solidarității și Prieteniei dintre cele două state.

Grindeanu: „Israel continuă să fie un aliat strategic pentru România”

„Pentru România rămâne o preocupare importantă combaterea antisemitismului și a xenofobiei, iar Strategia Națională în domeniu, pentru perioada 2024-2027, se axează inclusiv pe prevenirea acestor fenomene prin educație.

Statul Israel continuă să fie un aliat strategic pentru România, dar și principalul partener din Orientul Mijlociu.

În acest context am transmis interesul României de a dezvolta și mai mult relațiile comerciale dintre statele noastre, dar și cooperarea în domeniul tehnologiilor de ultimă generație.

Am subliniat și interesul României pentru soluționarea conflictelor din zona Orientului Mijlociu și găsirea unor soluții echilibrate pentru liberul acces al navelor maritime prin strâmtoarea Ormuz.

Incertitudinea transporturilor pe această importantă rută maritimă influențează inclusiv economiile europene, printre care și pe cea a României.”, a transmis Grindeanu.

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