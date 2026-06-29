Advertising
Advertising
Politica· 1 min citire
Grindeanu, „discuții consistente” cu președintele Israelului: „Continuă să fie un aliat strategic al României”
Sorin Grindeanu și Isaac Herzog
Publicat29 iun. 2026, 19:43
Actualizat29 iun. 2026, 19:49
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, s-a întâlnit luni cu președintele Israelului, Isaac Herzog, ocazie cu care au fost discutate modalități de aprofundare a relației bilaterale dintre cele două țări.
Citește și
- 18:41Valeriu Munteanu (deputat AUR): „Ministerul Mediului își contrazice propriul ministru. Diana Buzoianu a speriat românii și a lovit în turismul românesc printr-o informație falsă”
- 18:41Hubert Thuma, atac dur la adresa lui Bolojan și conducerii PNL: „Combustibilul s-a ars. Noxele au rămas”
- 18:34CSAT a fixat obiectivele pentru Summitul NATO de la Ankara și avertizează asupra riscurilor din Marea Neagră - DOCUMENT
- 17:33Grindeanu pune piciorul în prag: Fără voturile PSD nu se poate face majoritate
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News