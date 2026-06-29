Grindeanu, „discuții consistente” cu președintele Israelului: „Continuă să fie un aliat strategic al României”

Publicat 29 iun. 2026, 19:43 Actualizat 29 iun. 2026, 19:49

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, s-a întâlnit luni cu președintele Israelului, Isaac Herzog, ocazie cu care au fost discutate modalități de aprofundare a relației bilaterale dintre cele două țări.

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