CSAT a fixat obiectivele pentru Summitul NATO de la Ankara și avertizează asupra riscurilor din Marea Neagră - DOCUMENT

Scris de Realitatea.NET Publicat: 29 iun. 2026, 18:34

Ședința CSAT convocată luni, de către președintele Nicușor Dan, s-a încheiat după câteva ore cu o serie de decizii extrem de importante pentru securitatea externă a României, dar și în legătură cu situația extrem de gravă a ROMATSA, unicul furnizor de servicii de navigație aeriană în spațiul aerian național.

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