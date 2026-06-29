CSAT a fixat obiectivele pentru Summitul NATO de la Ankara și avertizează asupra riscurilor din Marea Neagră - DOCUMENT

Ședința CSAT convocată luni, de către președintele Nicușor Dan, s-a încheiat după câteva ore cu o serie de decizii extrem de importante pentru securitatea externă a României, dar și în legătură cu situația extrem de gravă a ROMATSA, unicul furnizor de servicii de navigație aeriană în spațiul aerian național.
Obiectivele României la Summitul NATO de la Ankara
Summitul NATO din 7–8 iulie 2026, găzduit de Ankara, este descris în document ca o reuniune „deosebit de importantă pentru viitorul Alianței”. România va insista pe reconfirmarea profilului său de aliat de încredere și pe prezentarea progreselor în industria de apărare.
CSAT subliniază că reuniunea este esențială pentru „soliditatea și unitatea relației transatlantice”, într-un climat dominat de agresiunea rusă și de noi zone de conflict.
Marea Neagră: amenințări crescute și incidente cu drone
România va cere Alianței să trateze cu „maximă atenție” situația complicată din regiunea Mării Negre. Documentul atrage atenția asupra incidentelor repetate cu drone și asupra riscurilor directe pentru România.
„Vom solicita o postură de descurajare și apărare puternică și o prezență militară corespunzătoare în zonă”, se arată în decizia CSAT.
În continuarea ședinței, membrii Consiliului au analizat și aprobat forțele armate ale României care pot fi puse la dispoziție pentru participarea la misiuni și operații în afara teritoriului statului român în anul 2027.
Astfel, Armata României va asigura, pentru forțele și mijloacele care pot fi puse la dispoziție pentru participarea la misiuni și operații în afara teritoriului statului român în anul 2027, un efectiv de 5.358 militari și civili. Dintre aceștia, 2.786 vor participa la misiuni și operații în afara teritoriului statului român, 1.801 de militari se vor afla în așteptare, pe teritoriul național, cu posibilitatea de a fi dislocați la ordin, iar 771 de militari vor fi în cadrul forțelor propuse pentru misiuni și operații posibil a fi asumate.
ROMATSA: vulnerabilitate majoră pentru securitatea națională
CSAT a analizat și situația ROMATSA, după ce Curtea de Apel București a suspendat temporar certificatul instituției. Documentul avertizează că o eventuală suspendare a activității ar provoca „o vulnerabilitate sistemică majoră”, afectând supravegherea spațiului aerian, misiunile NATO pe Flancul Estic și coridoarele europene de tranzit, în condițiile în care ROMATSA este furnizor unic de servicii de navigație aeriană în spațiul aerian național..
„Blocajul ar eroda sever credibilitatea României de furnizor de securitate regională”, se arată în analiză.
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