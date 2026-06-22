Amenzi de peste 1,7 milioane de lei în Delta Dunării. Garda de Mediu a suspendat activități și a deschis dosare penale în urma controalelor

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 22 iun. 2026, 21:11

Garda Națională de Mediu a aplicat sancțiuni de amploare în urma unor controale desfășurate în Rezervația Biosferei Delta Dunării, în perioada 15–19 iunie 2026. Autoritățile au dispus amenzi totale de peste 1,7 milioane de lei, au suspendat mai multe activități economice și au înaintat două sesizări penale pentru încălcări grave ale legislației de mediu și apelor.

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