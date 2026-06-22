Amenzi de peste 1,7 milioane de lei în Delta Dunării. Garda de Mediu a suspendat activități și a deschis dosare penale în urma controalelor

Garda Națională de Mediu a aplicat sancțiuni de amploare în urma unor controale desfășurate în Rezervația Biosferei Delta Dunării, în perioada 15–19 iunie 2026. Autoritățile au dispus amenzi totale de peste 1,7 milioane de lei, au suspendat mai multe activități economice și au înaintat două sesizări penale pentru încălcări grave ale legislației de mediu și apelor.
Acțiunile de control au vizat operatori economici din turism și alimentație publică, dar și activități de pescuit, într-o zonă considerată una dintre cele mai sensibile din punct de vedere ecologic din România.
Zeci de sancțiuni și activități suspendate
Potrivit datelor transmise de autorități, inspectorii au întocmit 72 de note de constatare și au aplicat 40 de sancțiuni, dintre care 32 de amenzi contravenționale, însumând 1.758.500 de lei.
Pe lângă sancțiunile financiare, au fost emise și 5 măsuri complementare, printre care suspendarea unor activități economice, desființarea unor lucrări neconforme și obligația readucerii terenurilor la starea inițială.
De asemenea, au fost aplicate 8 avertismente pentru nereguli mai puțin grave.
Dosare penale pentru utilizarea ilegală a resurselor de apă
În urma verificărilor, inspectorii de mediu au constatat fapte care vor fi înaintate organelor de anchetă penală. Cele două sesizări vizează utilizarea resurselor de apă fără autorizație de gospodărire și executarea de lucrări sau construcții în legătură cu apele fără avizele legale necesare.
Autoritățile au precizat că aceste încălcări pot afecta grav echilibrul ecologic al Deltei Dunării, zonă protejată la nivel național și internațional.
Controale în HoReCa și pescuit: nereguli multiple descoperite
Verificările au vizat în special unități din domeniul HoReCa, dar și activități de pescuit recreativ și comercial. Inspectorii au urmărit respectarea legislației de mediu, prevenirea poluării și combaterea braconajului piscicol.
În cadrul acțiunii, echipele Gărzii de Mediu au identificat și ridicat din apă aproximativ 2.500 de metri de plase de pescuit ilegale, de tip setcă, fără elemente de identificare.
Specii protejate salvate din uneltele de pescuit ilegale
În urma intervențiilor, au fost eliberate în mediul natural mai multe exemplare de faună acvatică, printre care un sturion din specia păstrugă, doi delfini și un crab subdimensionat.
Autoritățile au subliniat că astfel de acțiuni sunt esențiale pentru protejarea biodiversității unice din Delta Dunării, una dintre cele mai importante rezervații naturale din Europa.
Descoperiri grave într-o unitate din zona Uzlina
Un caz aparte a fost identificat la un operator economic din zona Uzlina, unde inspectorii au descoperit într-o ladă frigorifică șapte exemplare de sturion din specia păstrugă.
În urma descoperirii, a fost solicitat sprijinul polițiștilor din cadrul Poliției Delta Dunării, iar exemplarele au fost confiscate, fiind deschis un dosar penal pentru investigarea situației.
Autoritățile avertizează: turismul necontrolat afectează ecosistemul
Pe lângă problemele legate de activitățile economice și pescuit, controalele au evidențiat și efectele negative ale turismului necontrolat în Delta Dunării.
Au fost semnalate activități desfășurate în afara zonelor autorizate, pescuit în zone de protecție strictă, deplasări pe trasee nepermise și campări ilegale, toate acestea contribuind la degradarea mediului și la creșterea riscului de incendii sau abandon de deșeuri.
Reprezentanții Gărzii Naționale de Mediu au subliniat că acțiunile de control nu au ca scop blocarea activităților turistice sau economice, ci asigurarea respectării legii și protejarea unui ecosistem unic.