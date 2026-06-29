ONG-ul care a pus stăpânire pe România. Dezvăluiri despre puterea subterană pregătită oricând să preia puterea

Publicat 29 iun. 2026, 23:29 Actualizat 29 iun. 2026, 23:57 Sursă Realitatea PLUS

Oamenii crescuți de ONG-uri, după căderea Cortinei de Fier au ajuns la conducerea Uniunii Europene. Una dintre cele mai importante pepiniere pentru scena politică europeană este Asociația Europeană a Studenților la Drept. ONG-UL a luat naștere la Viena, la inițiativa a cinci studenți la Drept din Austria, Germania de Vest, Polonia și Ungaria. Coincidență, acești studenți din fostele țări comuniste au pus bazele structurii chiar în orașul cunoscut în acea perioadă pentru reuniunea serviciilor de informații externe. Chiar scopul organizației ridică mari semne de întrebare pentru că viza implicarea în Războiul Rece, prin refacerea punților între Europa Occidentală și cea de Est.

Distribuie articolul