ONG-ul care a pus stăpânire pe România. Dezvăluiri despre puterea subterană pregătită oricând să preia puterea

Oamenii crescuți de ONG-uri, după căderea Cortinei de Fier au ajuns la conducerea Uniunii Europene. Una dintre cele mai importante pepiniere pentru scena politică europeană este Asociația Europeană a Studenților la Drept. ONG-UL a luat naștere la Viena, la inițiativa a cinci studenți la Drept din Austria, Germania de Vest, Polonia și Ungaria. Coincidență, acești studenți din fostele țări comuniste au pus bazele structurii chiar în orașul cunoscut în acea perioadă pentru reuniunea serviciilor de informații externe. Chiar scopul organizației ridică mari semne de întrebare pentru că viza implicarea în Războiul Rece, prin refacerea punților între Europa Occidentală și cea de Est.
Ce este ELSA și cum a influențat România
The European Law Students' Association este o organizație nonprofit, iar finanțarea sa provine de la guverne, Uniunea Europeană, mari companii, dar și de la membrii marcanți care au ajuns în funcții cheie.
Asociația a penetrat imediat societatea românească, chiar în primele luni de la căderea Comunismului. Ea este prezentă în România prin ELSA România, organizație înființată în 1990, care a dobândit personalitate juridică în 1991 și a devenit membru cu drepturi depline al ELSA Internațional în 1993. În prezent, reunește aproximativ 1.350 de membri și activează prin grupuri locale în centre universitare precum București, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara, Constanța, Craiova, Galați, Brașov, Sibiu, Oradea, Arad și Târgu Mureș.
ELSA este considerată o importantă școală de gândire pentru studenții la Drept. Mulți foști membri au devenit: avocați, judecători, procurori, cadre universitare, funcționari ai instituțiilor europene, funcționari publici, parlamentari sau demnitari, astfel aproape întreaga societate este guvernată de oameni care au legătură cu acest ONG. Presa a notat în mai multe rânduri că apartenența la acestă asociație îți garantează un loc în structurile de putere al statului, mai ales prin relațiile subterane pe care le-a dezvoltat.
Cine sunt oamenii ELSA în funcții cheie
O nouă rețea a pus mâna pe România, după ce a fost creată sub tutela Asociației Studenților la Drept. ONG-ul care a intrat în societatea românească încă din primii zori ai democrației și-a pus oamenii în funcții cheie. Organizația ELSA a fost o pepinieră de cadre pentru USR și acum pentru guvernare și administrația prezidențială.
Avocatul Gabriel Zbârcea
Unul dintre favoriții lui Nicușor Dan pentru funcția de șef al SRI este avocatul Gabriel Zbârcea. El este prezentat în spațiul public ca fiind unul dintre oamenii care ar putea să aducă reconcilierea cu partea suveranistă din partea președintelui. El a avut mai multe luări de poziție împotriva federalizării Uniunii Europene și a susținut suveranitatea statelor membre. Zbârcea este fost președinte al Ligii Studenților a Universității din București și secretar general al Asociației Studenților Europeni la Drept (ELSA) România.
Oamenii din USR
Fostul președinte al USR Dan Barna a trecut în CV-ul său că a făcut parte din conducerea ELSA. Actualul europarlamentar a declarat că a fost vicepreședinte între 1996-1999 și chiar președinte între 1999-2001. (ils - Z:\Dorian Necula\2026\iunie\29 ELSA-BARNA-CV )
Un alt lider USR care s-a format în cercurile ELSA este Cristian Seidler, actualul purtător de cuvânt al USR și unul dintre puciștii din partid care au întors armele împotriva Elenei Lasconi pentru Nicușor Dan. El a fost în conducerea ELSA România, unde a fost Vice President Seminars & Conferences între 2000-2001 și chiar Președinte ELSA între 2001-2003.
Alt membru USR care a trecut prin ELSA este Zoltan Nemeth. El a fost Vice President Seminars & Conferences între 2006-2007 și chiar președinte al ELSA România între 2007-2008. Nemeth a fost prefect în județul Timiș din partea partidului fondat de Nicușor Dan și acum ocupă funcția de consilier județean.
Un alt fost șef al ELSA este Bogdan Moșescu. El a fost CITY manager în Mangalia și acum este șeful filialei USR din oraș. El a condus ELSA între 2014 și 2015.
Mircea Ursuța a fost și el Președinte ELSA România între 1999-2001 și îl găsim tot cu legături strânse cu USR și Nicușor Dan. El este avocatul care, deși profesează la Oradea, a intentat și a câștigat procesul cu Primăria Capitalei, mai exact cu cele 22 de companii înființate de Gabriela Firea.