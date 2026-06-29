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Politica· 1 min citire
Nicușor Dan, după vizita președintelui Israelului: „Am reafirmat soliditatea parteneriatului româno-israelian”
Nicușor Dan și Isaac Herzog
Președintele Nicușor Dan a primit luni vizita președintelui Israelului, Isaac Herzog, ocazie cu care cei doi oficiali au reafirmat relația strânsă dintre România și Israel.
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