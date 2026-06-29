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Politica· 1 min citire

Nicușor Dan, după vizita președintelui Israelului: „Am reafirmat soliditatea parteneriatului româno-israelian”

Nicușor Dan și Isaac Herzog

Nicușor Dan și Isaac Herzog

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 29 iun. 2026, 21:22

Președintele Nicușor Dan a primit luni vizita președintelui Israelului, Isaac Herzog, ocazie cu care cei doi oficiali au reafirmat relația strânsă dintre România și Israel.

Nicușor Dan a transmis că întâlnirea a consolidat parteneriatul bilateral și a evidențiat angajamentul comun al celor două părți de a extinde cooperarea în domenii de interes strategic.

„Am reafirmat soliditatea parteneriatului româno-israelian și angajamentul comun de a extinde cooperarea în domenii de interes strategic, de la securitate și apărare la economie, inovare și relațiile dintre cetățeni.", a declarat Nicușor Dan.

Vizita șefului statului israelian la București subliniază importanța relației diplomatice dintre cele două țări, în contextul în care cooperarea în domeniul securității și al economiei reprezintă priorități comune pe agenda bilaterală.

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