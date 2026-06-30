Bolojan își schimbă discursul după propriile interese. Cum s-a răzgândit după propunerea de premier a PSD

Publicat 30 iun. 2026, 11:19 Sursă Realitatea PLUS

Ilie Bolojan și-a schimbat discursul politic în funcție de interesele momentului. După ce guvernul său a fost demis prin moțiune de cenzură, liderul PNL a transmis în repetate rânduri că PSD trebuie să-și asume guvernarea și că liberalii vor rămâne în opoziție dacă social-democrații vor intra la guvernare, potrivit Realitatea PLUS.

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