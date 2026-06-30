Bolojan își schimbă discursul după propriile interese. Cum s-a răzgândit după propunerea de premier a PSD

Ilie Bolojan și-a schimbat discursul politic în funcție de interesele momentului. După ce guvernul său a fost demis prin moțiune de cenzură, liderul PNL a transmis în repetate rânduri că PSD trebuie să-și asume guvernarea și că liberalii vor rămâne în opoziție dacă social-democrații vor intra la guvernare, potrivit Realitatea PLUS.
Între timp, lucrurile s-au schimbat. În momentul în care PSD a venit cu o propunere de premier, Bolojan nu a mai insistat pe ideea retragerii totale din jocul guvernării. Din contră, PNL a început să vorbească despre o formulă de guvern minoritar, construită în jurul PNL, USR și UDMR, iar ulterior liberalii au decis să îl susțină pe Siegfried Mureșan pentru funcția de premier.
Schimbarea de ton ridică semne de întrebare, mai ales după declarațiile făcute de Bolojan în luna mai. Atunci, liderul liberal susținea că PSD este responsabil pentru criza politică și că social-democrații trebuie să vină cu o majoritate, după ce au contribuit la dărâmarea guvernului.
Bolojan spunea că PSD trebuie să preia responsabilitatea
După moțiunea de cenzură, Ilie Bolojan a avut mai multe ieșiri publice în care a transmis că PSD trebuie să-și asume guvernarea. Liderul PNL spunea atunci că liberalii nu pot rămâne la guvernare alături de social-democrați și că partidul său va trece în opoziție dacă PSD va face parte din noul executiv.
Într-o declarație făcută pe 8 mai, Bolojan susținea că PSD este responsabil pentru situația politică și că PNL nu poate decât să rămână în opoziție.
„PSD este responsabil și a dovedit că nu poate face o majoritate. De facto înseamnă că asumându-și răspunderea guvernării, Partidul Național Liberal nu poate fi decât în opoziție.”
Un mesaj asemănător a venit și din partea lui Ciprian Ciucu, care spunea că PSD trebuie să nu fugă de răspundere.
„Ar trebui ca PSD să-și asume guvernarea și să nu fugă de răspundere, așa cum a făcut în ultimele luni. Astfel, în noul context, PNL își menține deciziile și va rămâne în opoziție.”
De la opoziție la „alte variante”
La doar câteva zile distanță, Ilie Bolojan a continuat aceeași linie și a pus responsabilitatea formării unei majorități în dreptul PSD. Liderul liberal susținea că social-democrații au dărâmat guvernul, alături de AUR, fără să pună ceva în loc.
„PSD, prin moțiunea pe care a declanșat-o împreună cu AUR, au dovedit că sunt în măsură să formeze o majoritate parlamentară, demolând guvernul din care a făcut parte și fără să pună nimic în loc. Partidele care au rămas să asigure funcționarea Guvernului, PNL, USR, UDMR, nu au probat că pot constitui o majoritate parlamentară, deci este responsabilitatea PSD.”
Pe 18 mai, mesajul era și mai ferm. Bolojan spunea că PNL nu va susține și nu va participa la un guvern în care se regăsește PSD.
„PNL nu va mai susține un guvern și nu va mai participa la un guvern în care se va regăsi și PSD. De asemenea, nu vom susține un guvern cu premier tehnocrat în care se va regăsi și PSD. În condițiile în care PSD va fi la guvernare, PNL va fi în opoziție.”
Ulterior, discursul a început să se nuanțeze. Pe 27 mai, Bolojan a acuzat PSD că nu vine cu o propunere clară, dar a lăsat deschisă și varianta ca PNL să susțină o altă soluție, inclusiv cu el în poziție de premier.
„PSD, de când a dărâmat guvernul, de 3 săptămâni e în boscheți, nu vine cu o propunere. Ar fi trebuit să se ducă fără echivoc cu propunerea, să o voteze.”
În aceeași intervenție, Bolojan a spus că, dacă PSD nu poate proba că are majoritate sau dacă un guvern nu trece, trebuie căutate și alte variante.
„Dacă nu pot proba acest lucru sau dacă un guvern nu trece, sigur că ar trebui căutate și alte variante, și PNL e un partid responsabil.”
Întrebat dacă una dintre variante ar putea fi chiar el premier, liderul PNL nu a exclus scenariul.
„Am analizat cât se poate de serios o astfel de angajare, dar asta este o variantă secundară. Cu cine susține PNL, inclusiv cu mine, dacă e cazul.”
PNL a ajuns să propună un guvern minoritar
După consultările de la Cotroceni, discursul lui Ilie Bolojan a mers într-o altă direcție. Liderul PNL nu a mai vorbit doar despre opoziție, ci despre variante de guvernare și despre susținerea unui guvern minoritar.
Pe 23 iunie, Bolojan a spus că una dintre variante este un guvern minoritar în jurul PSD sau un guvern minoritar format din PNL, USR și UDMR, cu angajamentul unui vot de instalare.
„Un guvern minoritar în jurul PSD sau minoritar format din PNL, USR, UDMR, angajându-ne să dăm un vot la instalare, dacă nu se optează la varianta noastră de guvern.”
În aceeași zi, liderul liberal a vorbit și despre un acord politic care ar trebui să stea la baza unei formule de guvernare.
„PNL consideră că o formulă realistă, prin care putem avea, într-un termen scurt, un guvern învestit, este o formulă care să se bazeze, într-o condiție de bază, pe un acord politic, pe un pact pentru România, care să fie valabil în perioada următoare, până la sfârșitul anului.”
Trei zile mai târziu, PNL a decis să îl susțină pe Siegfried Mureșan pentru funcția de premier.
„Am hotărât să îl susținem pe Siegfried Mureșan ca propunere de premier.”
USR, pe aceeași linie cu PNL
De cealaltă parte, declarațiile liderilor USR au mers, în multe momente, în aceeași direcție cu cele ale PNL. În luna mai, Dominic Fritz spunea că USR nu va susține o formulă de guvernare în care se află și PSD.
„Am discutat și despre consultările la Cotroceni, unde amândoi vom spune că orice formă de guvernare în care e și PSD nu va fi o guvernare pe care o vom putea susține.”
O zi mai târziu, liderul USR transmitea că, dacă PSD reușește să formeze o majoritate, USR va intra în opoziție.
„Dacă PSD găsește o majoritate, noi vom intra în opoziție.”
La final de iunie, însă, USR a ajuns să susțină propunerea PNL pentru funcția de premier. Dominic Fritz a anunțat că Biroul Național al partidului a votat sprijinul pentru Siegfried Mureșan.
„Am avut o ședință a Biroului Național în care am votat susținerea acestei propuneri. Siegfried Mureșan este un europarlamentar experimentat, un economist cu experiență și în negocieri și făcut bugete.”