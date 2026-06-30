Premieră importantă la Bruxelles: Comisia Europeană recunoaște oficial legătura dintre fertilitate și criza demografică din UE

Comisia Europeană recunoaște, în mod oficial, legătura directă dintre scăderea fertilității și provocările demografice cu care se confruntă Uniunea Europeană. Anunțul a fost făcut de europarlamentarul Gabriela Firea, care a publicat răspunsul primit din partea Executivului european la întrebările adresate privind măsurile de sprijin pentru cuplurile afectate de infertilitate.
Potrivit răspunsului oficial, semnat de comisarul european pentru Sănătate și Siguranță Alimentară, Olivér Várhelyi, provocările demografice generate de scăderea ratelor fertilității reprezintă „un fenomen complex cu rădăcini socio-economice profunde”. În opinia Gabrielei Firea, această poziție confirmă faptul că declinul natalității produce dezechilibre importante la nivelul societății și necesită politici publice dedicate.
În documentul transmis de Comisia Europeană sunt indicate și principalele surse de finanțare europeană pe care statele membre le pot utiliza pentru sprijinirea persoanelor și cuplurilor care se confruntă cu infertilitatea.
Printre acestea se numără Fondul Social European Plus (FSE+), care poate facilita accesul persoanelor vulnerabile la tratamente pentru infertilitate, Fondul European de Dezvoltare Regională, destinat investițiilor în infrastructura medicală, precum și programul EU4Health, care finanțează acțiuni în domeniul sănătății reproductive, inclusiv prevenirea și tratarea afecțiunilor ce pot conduce la infertilitate.
De asemenea, Programul Orizont Europa oferă finanțare pentru proiecte de cercetare și inovare dezvoltate de organizații publice și private din statele membre, iar viitorul Fond European pentru Competitivitate, propus pentru perioada bugetară 2028-2034, va acorda o atenție specială prevenirii bolilor pe tot parcursul vieții, inclusiv în domeniul sănătății reproductive.
Gabriela Firea a precizat că, în calitate de membru al Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen (FEMM) din Parlamentul European, a depus amendamente prin care solicită ca femeile și cuplurile diagnosticate cu infertilitate să fie recunoscute drept persoane aflate în situații vulnerabile. Potrivit acesteia, o astfel de clasificare ar permite României și celorlalte state membre să acceseze mai ușor fondurile disponibile prin Fondul Social European Plus și să extindă categoria beneficiarilor.
Europarlamentarul a făcut referire și la situația din România, amintind că, în prezent, cuplurile infertile pot beneficia de un sprijin financiar de 15.000 de lei prin programul destinat fertilizării in vitro (FIV), inițiat în perioada în care a fost ministru al Familiei și continuat ulterior prin fondurile asigurate de Ministerul Muncii și Familiei.
Totodată, Gabriela Firea a susținut că proiectul privind finanțarea programului FIV din fonduri europene nu a mai fost dus la capăt, afirmând că această inițiativă a fost abandonată la nivel de proiect.