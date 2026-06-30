Premieră importantă la Bruxelles: Comisia Europeană recunoaște oficial legătura dintre fertilitate și criza demografică din UE

Scris de Realitatea.NET Publicat: 30 iun. 2026, 11:26

Comisia Europeană recunoaște, în mod oficial, legătura directă dintre scăderea fertilității și provocările demografice cu care se confruntă Uniunea Europeană. Anunțul a fost făcut de europarlamentarul Gabriela Firea, care a publicat răspunsul primit din partea Executivului european la întrebările adresate privind măsurile de sprijin pentru cuplurile afectate de infertilitate.

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