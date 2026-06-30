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Politica· 2 min citire

Ciprian Ciucu, criză de nervi în mijlocul ședinței după anchetele care îl vizează: „O să dau cu toată lumea de pământ” - VIDEO

Ciprian Ciucu

Ciprian Ciucu

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat30 iun. 2026, 15:31
SursăRealitatea PLUS

Ciprian Ciucu a făcut o criză de nervi în mijlocul ședinței consiliului general. Edilul Capitalei a înjurat de mai multe ori și a amenințat inclusiv că va da cu toată lumea de pământ. Ulterior, Ciucu a declarat că a răbufnit pentru că a avut nevoie să se descarce, iar la scurt timp a părăsit sala, potrivit Realitatea PLUS.

„Ne vedem undeva, că avem spații, slavă Domnului, și stăm câte o jumă' de zi în conferință. Poate să fie participare publică, presă... Domnule, discutăm cu cărțile pe masă, că nu se mai poate! Două treimi... două treimi din bugetul acestui oraș se duce pe subvenții, la STB și la Termoenergetica.

Dar răbdarea mea ajunge la limită. Ajunge la limită și o să dau cu toată lumea de pământ. Eu v-o spun foarte, foarte serios: o să vin și o să expun tot. Milioane peste milioane, peste milioane, peste milioane, peste milioane. În fiecare an, milioane, milioane la milioane. Dar la auditul pe care îl faceți la STB, îl faceți pe bune? Sau băgați acolo și cât costă biroul directorului, de 170.000 de euro? Îl băgați în costul în care se învârte roata sau nu-l băgați?

Și nimeni din ADITPBI nu a zis niciodată: „Domne, stați puțin, nu-ți aprob raportul”. Mai mult, ADITPBI zice: „Domne, de la mine fără număr! Hai să extindem transportul din Ilfov”, și l-au dus... foarte bine, „hai și ăia care sunt din Ilfov să vină în București, vine până în inima orașului, foarte bine, roata se învârte”. Cu toate costurile acestea mari, se învârte roata, da? Și am ajuns la niște prețuri că serviciul public nu mai este suportabil, oameni buni. Ne costă de două ori mai mult astăzi STB-ul decât ne costa RATB-ul. Uitați-vă pe... uitați-vă pe... pe cifre”, a răbufnit Ciucu.

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