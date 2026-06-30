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Politica· 2 min citire
Ciprian Ciucu, criză de nervi în mijlocul ședinței după anchetele care îl vizează: „O să dau cu toată lumea de pământ” - VIDEO
Ciprian Ciucu
Publicat30 iun. 2026, 15:31
SursăRealitatea PLUS
Ciprian Ciucu a făcut o criză de nervi în mijlocul ședinței consiliului general. Edilul Capitalei a înjurat de mai multe ori și a amenințat inclusiv că va da cu toată lumea de pământ. Ulterior, Ciucu a declarat că a răbufnit pentru că a avut nevoie să se descarce, iar la scurt timp a părăsit sala, potrivit Realitatea PLUS.
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