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Politica· 1 min citire

Parlamentul a adoptat proiectul AUR prin care anul 2026 este declarat „Anul Statelor Unite ale Americii în România”

Partidul AUR

Partidul AUR

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat30 iun. 2026, 13:41
Actualizat30 iun. 2026, 13:42

Parlamentul României a adoptat astăzi proiectul de lege inițiat de Alianța pentru Unirea Românilor prin care anul 2026 este declarat „Anul Statelor Unite ale Americii în România”, o inițiativă menită să consolideze parteneriatul strategic dintre România și Statele Unite ale Americii și să promoveze valorile libertății, democrației și cooperării dintre cele două state.

Legea prevede organizarea, pe parcursul anului 2026, a unor conferințe și dezbateri publice, evenimente culturale, academice și educaționale, acțiuni de diplomație publică și alte activități dedicate dezvoltării relațiilor româno-americane. De asemenea, autoritățile administrației publice centrale și locale vor putea sprijini organizarea acestor evenimente din punct de vedere logistic și material.

Totodată, Societatea Română de Radiodifuziune și Societatea Română de Televiziune vor putea rezerva, la cerere, în limita a 1% din timpul de emisie, spațiu pentru materiale dedicate Anului Statelor Unite ale Americii în România.

Prin adoptarea acestui proiect de lege, AUR reconfirmă importanța parteneriatului strategic cu Statele Unite ale Americii și susține dezvoltarea unor inițiative care contribuie la întărirea relației bilaterale și la promovarea valorilor democratice comune.

MATERIAL PUBLICITAR POLITIC PARTIDUL ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMANILOR (AUR). Notificare privind transparența la https://www.realitatea.net/notificare-transparenta-publicitate-politica-2026

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