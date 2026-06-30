Ciolacu avertizează că România poate ajunge la „junk” dacă se prelungește criza politică: „Nu avem un context favorabil”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 30 iun. 2026, 15:09

Președintele Consiliului Județean Buzău, Marcel Ciolacu, spune că nu crede că România va fi retrogradată la categoria „junk” de către agențiile de rating. Fostul premier admite însă că un astfel de scenariu ar putea deveni posibil dacă actuala criză politică se prelungește.

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