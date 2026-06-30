Pas important pentru păstrarea fondurilor europene din PNRR. Parlamentul a adoptat pachetul de legi

Scris de Realitatea.NET Publicat: 30 iun. 2026, 16:51

România a făcut un pas important pentru păstrarea fondurilor europene din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), după ce Parlamentul a aprobat un nou pachet de legi considerate esențiale pentru îndeplinirea jaloanelor asumate în fața Comisiei Europene. Anunțul a fost făcut de premierul demis Ilie Bolojan, care a precizat că adoptarea acestor acte normative permite evitarea unor penalizări financiare de peste 2,7 miliarde de euro.

Distribuie articolul