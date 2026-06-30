Pas important pentru păstrarea fondurilor europene din PNRR. Parlamentul a adoptat pachetul de legi

România a făcut un pas important pentru păstrarea fondurilor europene din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), după ce Parlamentul a aprobat un nou pachet de legi considerate esențiale pentru îndeplinirea jaloanelor asumate în fața Comisiei Europene. Anunțul a fost făcut de premierul demis Ilie Bolojan, care a precizat că adoptarea acestor acte normative permite evitarea unor penalizări financiare de peste 2,7 miliarde de euro.
Parlamentul a aprobat un pachet de legi pentru PNRR
Potrivit lui Ilie Bolojan, Parlamentul a votat un set de legi care acoperă mai multe domenii importante și care erau necesare pentru respectarea angajamentelor asumate de România prin PNRR.
Actele normative adoptate urmăresc digitalizarea și eficientizarea activității din cercetare, actualizarea legislației din domeniul apelor, introducerea unor măsuri pentru o administrare mai eficientă a terenurilor agricole aflate în proprietatea statului, precum și accelerarea investițiilor publice, în special a celor din sectorul construcțiilor.
Proiectele au fost analizate împreună cu Comisia Europeană
Premierul demis a explicat că, înainte de a ajunge la votul din Parlament, fiecare minister responsabil și-a pregătit propriile proiecte legislative.
Este vorba despre ministerele care gestionează domeniile educației și cercetării, mediului și agriculturii. Potrivit lui Ilie Bolojan, toate aceste proiecte au fost discutate cu reprezentanții Comisiei Europene, care au confirmat că prevederile incluse în acte respectă obligațiile asumate de România prin PNRR.
România evită penalizări de peste 2,7 miliarde de euro
Șeful Executivului interimar a subliniat că adoptarea acestui pachet legislativ are un impact financiar major.
„Astăzi, Parlamentul a aprobat un pachet important de legi necesare pentru îndeplinirea jaloanelor asumate de România prin PNRR.
Legile adoptate vizează digitalizarea și eficientizarea activității în cercetare, modernizarea legislației din domeniul apelor, măsuri pentru o mai bună administrare a terenurilor agricole ale statului, dar și accelerarea investițiilor publice, în special în domeniul construcțiilor.
Înainte de vot, fiecare minister și-a pregătit proiectele de lege din domeniile educației și cercetării, mediului și agriculturii. Aceste proiecte au fost discutate cu reprezentanții Comisiei Europene, care au confirmat că prevederile respectă angajamentele asumate de România.
Prin adoptarea acestor legi, evităm penalizări financiare de peste 2,7 miliarde de euro și ne asigurăm că România nu pierde fonduri europene importante.”
Investițiile ar urma să fie accelerate
Ilie Bolojan a precizat că efectele noilor măsuri nu se limitează doar la păstrarea finanțărilor europene. Potrivit acestuia, modificările legislative sunt menite și să reducă blocajele administrative care încetinesc implementarea proiectelor publice. În urma adoptării acestor legi, investițiile aflate deja în derulare vor putea fi implementate într-un ritm mai rapid.
În același mesaj, acesta le-a mulțumit parlamentarilor care au votat în favoarea proiectelor legislative și a reiterat care este obiectivul Guvernului în această perioadă.
„De asemenea, noile măsuri vor reduce blocajele administrative și vor permite implementarea mai rapidă a proiectelor de investiții aflate în derulare.
Mulțumesc tuturor parlamentarilor care au susținut aceste proiecte.
Prioritatea noastră este să nu pierdem bani europeni și să finalizăm investițiile de care România are nevoie.”