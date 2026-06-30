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Politica· 1 min citire

Negocierile pentru formarea Guvernului intră într-o pauză de două săptămâni - SURSE

Parlamentul s-ar putea reuni în sesiune specială

Parlamentul s-ar putea reuni în sesiune specială

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat30 iun. 2026, 16:59
Actualizat30 iun. 2026, 17:00
SursăRealitatea Plus

Formarea noului Guvern ar putea dura până la sfârșitul lunii august, potrivit unor surse politice citate de Realitatea Plus. Liderii partidelor ar fi decis să nu își mai vorbească în următoarele 14 zile, în speranța că pauza va reduce tensiunile și va permite reluarea negocierilor într-un climat mai puțin conflictual.

Sursele afirmă că discuțiile ar urma să fie reluate prin intermediul președintelui, care ar deveni principalul mediator al viitoarei formule guvernamentale.

În acest timp, președintele analizează opțiunile pentru obținerea unei majorități stabile, în condițiile în care Parlamentul intră în vacanță fără un guvern instalat, iar România riscă să prelungească situația de interimat până în luna august.

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