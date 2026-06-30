Negocierile pentru formarea Guvernului intră într-o pauză de două săptămâni - SURSE

Publicat 30 iun. 2026, 16:59 Actualizat 30 iun. 2026, 17:00 Sursă Realitatea Plus

Formarea noului Guvern ar putea dura până la sfârșitul lunii august, potrivit unor surse politice citate de Realitatea Plus. Liderii partidelor ar fi decis să nu își mai vorbească în următoarele 14 zile, în speranța că pauza va reduce tensiunile și va permite reluarea negocierilor într-un climat mai puțin conflictual.

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