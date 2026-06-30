Odeta Nestor, interceptată în mașină cu Denise Rifai. Cum a scăpat de cătușe regina păcănelelor

Ciprian Ciucu a încercat să scape de controlul judiciar în care este acuzat că în timpul campaniei electorale din 2025, ar fi primit servicii de publicitate şi consultanţă de la doi oameni de afaceri. Valoarea serviciilor electorale ar fi fost de un sfert de milion de euro, potrivit unor surse judiciare, conform Realitatea PLUS.
Ciprian Ciucu a intrat în atenţia procurorilor în timpul unei alte anchete, cea a fostei şefe a oficiului pentru jocuri de noroc, Odeta Nestor. În timp ce îi supravegheau pe cei implicaţi în acest caz, anchetatorii au aflat din interceptări despre mita de la Sectorul 6.
Fosta șefa a Jocurilor de Noroc, Odeta Nestor, ar fi fost intermediarul unei sume de 100.000 de euro date secretarului general al instituției. Scopul șpăgii a fost ca acesta să nu facă verificările necesare și să nu sesizeze procurorii și Oficiul Național pentru Prevenirea Spălării Banilor în legătură cu un câștig de peste 1 milion din euro la cazino.
Totul a ieșit la iveală după ce anchetatorii au plantat microfoane în mașina Odetei Nestor și astfel au surprins discuții în care aceasta le promitea unor afaceriști iordanieni, în toamna anului trecut, că îi ajută să ajungă la edilul Capitalei, prin intermediul prietenei ei, Denise Rifai. Afaceriștilor iordanieni li s-ar fi propus să cotizeze la campania electorală a lui Ciucu, urmând ca apoi să se rezolve și problema autorizațiilor de construire pentru parcare.
Presa a relatat că la dosar ar exista 12 astfel de înregistrări ambientale. În plus, Odeta Nestor este acuzată că l-ar fi mituit și pe Directorul Direcției Generale de Informatizare și Monitorizare din cadrul Oficiului Național pentru Jocurile de Noroc pentru urgentarea verificărilor unor documente.
Sursele judiciare spun că Denise Rifai ar fi cea care a făcut denunțul pe numele lui Ciprian Ciucu. Aceasta ar fi depus o amplă mărturie. Denise Rifai are calitatea de suspect și este acuzată de instigare și complicitate la dare de mită. Potrivit interceptărilor, jurnalista ar fi avut o discuție directă cu primarul Ciprian Ciucu.
În schimb, Rifai neagă că l-ar fi denunțat pe primarul general dar recunoaște că este prietenă cu Odeta Nestor. Ciprian Ciucu spune însă că nu le cunoaște pe cele două. Asta deși a fost invitat într-o emisiune moderată chiar de Denise Rifai.