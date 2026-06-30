Odeta Nestor, interceptată în mașină cu Denise Rifai. Cum a scăpat de cătușe regina păcănelelor

Publicat 30 iun. 2026, 13:09 Sursă Realitatea PLUS

Ciprian Ciucu a încercat să scape de controlul judiciar în care este acuzat că în timpul campaniei electorale din 2025, ar fi primit servicii de publicitate şi consultanţă de la doi oameni de afaceri. Valoarea serviciilor electorale ar fi fost de un sfert de milion de euro, potrivit unor surse judiciare, conform Realitatea PLUS.

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