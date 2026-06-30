Nicușor Dan: „România trebuie să iasă din criza politică. Responsabilitatea pentru formarea guvernului este la partide”

Nicușor Dan le-a transmis ambasadorilor statelor europene acreditați în România că, în ciuda situației politice actuale și a limitărilor constituționale ale Guvernului, statul român funcționează. Acesta a subliniat că există acord politic pentru respectarea bugetului, a deficitului, a PNRR, dar și a obiectivelor legate de SEF și OCDE.
„Am avut întâlnirea bianuală cu ambasadorii statelor europene și a fost util, în opinia mea, să le transmit, așa cum transmit și cetățenilor români, perspectiva mea pe situația politică actuală. Și, așa cum transmit și acum cetățenilor români, statul român funcționează, da, instituțiile funcționează, avem un guvern care este în poziția în care este, are niște limitări constituționale, dar statul român funcționează. În orice situație excepțională, parlamentul se poate reuni pentru a complini aceste lipsuri și, foarte important, există acord politic pe respectarea bugetului, pe deficit, pe PNRR, pe SEF, pe OCDE. Așteptăm de la, dacă vorbim de PNRR, care este principala urgență, mai sunt două luni, așteptăm de la guvern, sau partidele așteaptă de la guvern, care să fie calendarul și, în funcție de asta, să fie o sesiune extraordinară a parlamentului, să fie discuții pe proiectele de lege”, a declarat Nicușor Dan.
Nicușor Dan cere un nou guvern cu puteri depline
Întrebat dacă, după întâlnirea de ieri, s-a discutat despre perspectiva instalării unui nou guvern, Nicușor Dan a spus că își dorește ca România să aibă cât mai repede un Executiv cu puteri depline. Acesta a precizat însă că nu există, în acest moment, o dată clară la care acest lucru s-ar putea întâmpla.
„Eu îmi doresc să avem un nou guvern cu puteri depline. Când se va întâmpla asta, nu știm. Doresc să fie cât mai curând și insist ca partidele să se vadă cât mai des în zilele și, dacă e nevoie, săptămânile următoare, pentru a găsi soluția de compromis cu o majoritate.”
Nicușor Dan a fost întrebat și dacă le-a cerut liderilor politici să se întâlnească mai des pentru a ajunge la o soluție. Acesta a confirmat că discută în mod constant cu liderii partidelor, în contextul actualei crize politice.
„Evident, da. Vorbesc curent cu liderii partidelor, da.”
Ce spune Nicușor Dan despre incidentul cu drona din zona portului Constanța
Un alt subiect abordat a fost incidentul cu drona din zona portului Constanța. Nicușor Dan a explicat că trebuie făcute diferențe între situațiile care țin de zona aeriană și cele care țin de zona navală. Potrivit acestuia, pe partea de drone aeriene există un progres, dar evaluarea preliminară a Ministerului nu era completă.
„Da, sunt două chestiuni: aerian și naval. Pe drone aeriene suntem într-un proces, suntem într-un progres, dar încă din aprilie se spune că evaluarea preliminară a Ministerului că s-a întâmplat evenimentul nu era 100%.”
În ceea ce privește drona navală, Nicușor Dan a precizat că există deja un raport preliminar, dar și o listă de întrebări transmisă către partea ucraineană. El a mai spus că, față de situația de acum câteva săptămâni, există acum o linie directă între România și Ucraina pentru astfel de evenimente.
„Iar pe drona navală există un raport preliminar și există o listă cu întrebări de la toate instituțiile care a fost înaintată către partea ucraineană. Au existat niște contacte și progresul între România și Ucraina la diferite niveluri. Și progresul față de momentul de acum două, trei săptămâni este că există linie directă pe tipul ăsta de eveniment, astfel încât să nu se treacă printr-un șir de mai mulți decidenți.”
Nicușor Dan a fost întrebat dacă partea română a fost informată despre alte incidente similare după cel din Portul Constanța. Acesta a precizat că, până acum, nu au mai existat astfel de situații în zona navală.
„Nu au mai existat incidente navale după portul Constanța, după incidentul de la portul Constanța.”
Nicușor Dan vrea o majoritate sigură înainte de desemnarea premierului
Întrebat dacă, înainte de desemnarea unui premier, își dorește ca partidele să vină cu o propunere și cu o majoritate clară, Nicușor Dan a spus că, în acest moment, nu cere condiții suplimentare. Acesta a explicat că, după două luni fără guvern, prioritatea este existența unei majorități care să poată vota noul Executiv.
„Eu sunt în situația în care suntem după două luni fără guvern. Eu nu cer prea multe. Eu cer să existe 233 de oameni de care să fiu sigur că vor vota. Ca să existe cei 233 de oameni, ca ei să se înțeleagă între ei, trebuie să fie un acord, îmi închipui. Dar din perspectiva mea, eu nu cer niciun acord, nicio condiție, doar să fie 233 de oameni.”
Nicușor Dan a fost întrebat și despre solicitările venite din partea unor partide, inclusiv din PNL, privind un acord politic care să includă un program de guvernare și măsuri clare de reducere a deficitului bugetar. În replică, acesta a spus că problema reală este lipsa unei majorități care să susțină un guvern.
„Nu cred că asta e problema. Problema este dacă există o majoritate care să susțină un guvern. Și în momentul ăsta nu există acea majoritate. Asta este.”
Președintele României: „Responsabilitatea pentru formarea guvernului este la partide”
Întrebat cum intenționează să ajute partidele pentru a ieși din blocaj, Nicușor Dan a spus că poate interveni doar dacă i se cere acest lucru. El a subliniat însă că responsabilitatea pentru formarea unei majorități rămâne la partidele politice.
„În măsura în care îmi solicită ajutorul. Dar responsabilitatea este la ei, așa cum am spus. Eu în continuare nu înțeleg de ce n-a trecut guvernul Tomac. Dar eu am făcut două propuneri, așa cum le-am considerat potrivite, crezând că ele vor trece. N-au trecut, responsabilitatea e la partide.”
Întrebat câtă răbdare mai are și cât mai poate fi amânată desemnarea unui premier, Nicușor Dan a spus că responsabilitatea este, în continuare, la partidele politice. Acesta a precizat că așteaptă ca formațiunile parlamentare să vină cu o soluție de majoritate, pentru ca actuala criză politică să poată fi depășită.
„Aștept partidele, repet, responsabilitatea e la ele și aștept ca ele să vină cu soluția de majoritate. Cred că și responsabilitatea și nu a mea, a așteptarea oamenilor este să ieșim din criza asta politică.”