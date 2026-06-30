Nicușor Dan: „România trebuie să iasă din criza politică. Responsabilitatea pentru formarea guvernului este la partide”

Publicat 30 iun. 2026, 15:23 Actualizat 30 iun. 2026, 15:28

Nicușor Dan le-a transmis ambasadorilor statelor europene acreditați în România că, în ciuda situației politice actuale și a limitărilor constituționale ale Guvernului, statul român funcționează. Acesta a subliniat că există acord politic pentru respectarea bugetului, a deficitului, a PNRR, dar și a obiectivelor legate de SEF și OCDE.

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