Ajunul Sânzienelor 2026. Tradiții, obiceiuri și superstiții în noaptea de Drăgaică

Scris de Realitatea.NET Publicat: 23 iun. 2026, 18:24

Ajunul Sânzienelor, celebrat în noaptea de 23 spre 24 iunie, deschide una dintre cele mai misterioase și încărcate de semnificații sărbători din tradiția românească. Este momentul de trecere spre ziua în care natura este considerată aflată la apogeul puterilor sale, iar granița dintre lumea reală și cea a spiritelor devine, potrivit credințelor populare, mai subțire ca oricând.În această noapte, cunoscută și ca Noaptea de Sânziene, în România se păstrează obiceiuri vechi precum împletirea cununilor din flori de sânziene, aprinderea focurilor ritualice și diverse practici legate de dragoste, noroc și sănătate.

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