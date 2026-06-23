Luna Căpșună 2026, primul mare spectacol astronomic al verii. Când va putea fi admirată în cele mai bune condiții

Pasionații de astronomie și iubitorii fenomenelor cerești se pregătesc pentru unul dintre cele mai spectaculoase momente ale sezonului cald. Prima Lună Plină a verii 2026, cunoscută sub denumirea populară de „Luna Căpșună”, va putea fi observată pe cer la sfârșitul lunii iunie, oferind un peisaj impresionant în nopțile senine.
Ce este „Luna Căpșună” și de unde provine denumirea
Fenomenul astronomic marchează prima Lună Plină care apare după solstițiul de vară, eveniment ce a avut loc pe 21 iunie și care a marcat începutul verii astronomice în emisfera nordică.
Denumirea de „Luna Căpșună” nu are legătură cu aspectul satelitului natural al Pământului, așa cum ar putea crede mulți. Luna nu va avea o culoare roșie sau roz și nici nu își va schimba semnificativ nuanța.
Numele provine din tradițiile vechilor comunități nord-americane, care asociau această perioadă cu începutul sezonului de recoltare a căpșunilor. De-a lungul timpului, denumirea s-a păstrat și a devenit una dintre cele mai cunoscute nume populare atribuite Lunii Pline.
Când are loc Luna Plină din iunie 2026
Potrivit specialiștilor, momentul exact al fazei de Lună Plină va avea loc în noaptea de 29 spre 30 iunie 2026.
Maximul fenomenului astronomic este estimat pentru ora 02:57, ora României, când Luna va fi complet iluminată și va atinge punctul de maximă strălucire.
Chiar dacă acesta este momentul oficial al fazei de Lună Plină, fenomenul va putea fi admirat și în serile din apropiere, când discul lunar va părea aproape complet iluminat.
Cum poate fi observată cel mai bine Luna Căpșună
Pentru o experiență cât mai spectaculoasă, astronomii recomandă alegerea unui loc cu vizibilitate bună spre orizont și cât mai departe de sursele puternice de lumină artificială.
În condiții de cer senin, Luna va apărea mare și luminoasă imediat după răsăritul său, oferind imagini impresionante atât pentru observații vizuale, cât și pentru fotografie.
Zonele rurale, dealurile sau spațiile deschise aflate la distanță de marile orașe sunt considerate cele mai potrivite pentru observarea fenomenului.
Recomandări pentru observarea fenomenului astronomic
Cei care doresc să urmărească Luna Căpșună în cele mai bune condiții sunt sfătuiți să se pregătească din timp și să țină cont de câteva recomandări simple:
verificarea prognozei meteo înainte de ieșirea în aer liber;
alegerea unui loc fără obstacole care să limiteze vizibilitatea cerului; purtarea unor haine potrivite temperaturilor din timpul nopții;
utilizarea produselor împotriva insectelor, mai ales în zonele cu vegetație abundentă; folosirea unui scaun pliabil, a unei pături sau a unui șezlong pentru confort pe durata observațiilor.
Un fenomen ceresc așteptat de iubitorii astronomiei
Luna Căpșună reprezintă unul dintre cele mai apreciate evenimente astronomice ale începutului de vară și atrage anual atenția pasionaților din întreaga lume.
Dacă vremea va fi favorabilă, noaptea de 29 spre 30 iunie va oferi condiții excelente pentru admirarea satelitului natural al Pământului, într-un spectacol care marchează simbolic debutul sezonului estival și care poate fi urmărit fără echipamente speciale, cu ochiul liber.