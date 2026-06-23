Luna Căpșună 2026, primul mare spectacol astronomic al verii. Când va putea fi admirată în cele mai bune condiții

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 23 iun. 2026, 23:56

Pasionații de astronomie și iubitorii fenomenelor cerești se pregătesc pentru unul dintre cele mai spectaculoase momente ale sezonului cald. Prima Lună Plină a verii 2026, cunoscută sub denumirea populară de „Luna Căpșună”, va putea fi observată pe cer la sfârșitul lunii iunie, oferind un peisaj impresionant în nopțile senine.

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