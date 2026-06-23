Obiceiurile zilnice care îți pot provoca căderea părului. Greșelile pe care le faci fără să îți dai seama

Scris de Realitatea.NET Publicat: 23 iun. 2026, 21:24

Toate doamenle și domnișoarele își doresc un păr sănătos și bogat, însă căderea lui excesivă devine rapid o sursă de îngrijorare. Deși factorii genetici, dezechilibrele hormonale sau anumite carențe nutritive joacă un rol important, specialiștii atrag atenția că și obiceiurile de zi cu zi pot contribui la această problemă. Fără să ne dăm seama, unele gesturi pe care le repetăm zilnic pot slăbi firul de păr și pot favoriza căderea acestuia. Află care sunt cele mai frecvente greșeli și cum le poți evita pentru a-ți menține părul sănătos și rezistent.

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