Obiceiurile zilnice care îți pot provoca căderea părului. Greșelile pe care le faci fără să îți dai seama

Toate doamenle și domnișoarele își doresc un păr sănătos și bogat, însă căderea lui excesivă devine rapid o sursă de îngrijorare. Deși factorii genetici, dezechilibrele hormonale sau anumite carențe nutritive joacă un rol important, specialiștii atrag atenția că și obiceiurile de zi cu zi pot contribui la această problemă. Fără să ne dăm seama, unele gesturi pe care le repetăm zilnic pot slăbi firul de păr și pot favoriza căderea acestuia. Află care sunt cele mai frecvente greșeli și cum le poți evita pentru a-ți menține părul sănătos și rezistent.
Cocurile perfecte, cozile de cal bine fixate sau împletiturile foarte strânse sunt apreciate pentru aspectul elegant și practic. Totuși, atunci când părul este tras constant cu forță, foliculii sunt supuși unei tensiuni continue. În timp, această presiune poate duce la deteriorarea rădăcinii și la apariția unei forme de cădere a părului cunoscută sub numele de alopecie de tracțiune. Primele semne pot fi observate în zona tâmplelor sau pe conturul frunții, unde firele devin mai rare și mai fragile.
Se recomandă alternarea coafurilor și utilizarea accesoriilor mai blânde, care reduc frecarea și tensiunea asupra scalpului.
Amânarea spălării părului mai mult decât este necesar
În ultimii ani, au circulat numeroase recomandări privind reducerea frecvenței spălării părului. Deși excesul de șamponare nu este benefic, nici amânarea repetată a spălării nu reprezintă o soluție ideală.
Pe scalp se acumulează zilnic sebum, transpirație, particule de praf, celule moarte și reziduuri de produse cosmetice. Dacă acestea nu sunt îndepărtate periodic, pot favoriza iritațiile și inflamațiile locale, afectând mediul în care cresc firele de păr. Un scalp care se îngrașă excesiv, prezintă mătreață sau senzație de mâncărime poate semnala nevoia unei igiene mai adaptate tipului de păr.
Aplicarea excesivă a uleiurilor pe scalp
Tratamentele cu uleiuri naturale fac parte din rutina de îngrijire a multor persoane și pot avea beneficii pentru hidratarea părului. Totuși, aplicarea unor cantități mari de ulei direct pe scalp și menținerea lor ore întregi sau peste noapte nu este întotdeauna o alegere inspirată. Uleiurile foarte dense pot favoriza acumularea de impurități și pot crea un mediu mai puțin favorabil sănătății scalpului. În plus, dacă nu sunt îndepărtate corespunzător, acestea pot contribui la apariția iritațiilor și a senzației de scalp încărcat.
Pentru cei care preferă astfel de tratamente, specialiștii recomandă utilizarea lor pentru perioade scurte, urmate de o spălare adecvată.
Părul ud este mai fragil decât crezi
Una dintre cele mai frecvente greșeli este manipularea agresivă a părului imediat după spălare. În această etapă, firul de păr este mai vulnerabil și mai predispus la rupere.
Frecarea energică cu prosopul, pieptănarea brutală sau încercarea de a descurca nodurile prin tragere pot provoca deteriorarea structurii firului. Rezultatul este apariția vârfurilor despicate și a firelor rupte, care dau impresia unei căderi accentuate. O soluție mai blândă este absorbirea excesului de apă cu un prosop moale sau cu un tricou din bumbac și descurcarea părului cu un pieptene cu dinți rari, începând de la vârfuri spre rădăcină.
Utilizarea aparatelor de coafat pe părul încă umed
Graba de dimineață determină multe femei să folosească placa sau ondulatorul înainte ca părul să fie complet uscat. Însă această practică poate produce daune importante. Căldura ridicată aplicată pe un fir care încă reține apă poate afecta structura internă a acestuia, făcându-l mai fragil și predispus la rupere. În timp, părul își pierde elasticitatea, devine tern și se deteriorează mai ușor.
Pentru a reduce riscurile, este recomandat ca părul să fie aproape complet uscat înainte de utilizarea instrumentelor termice și să fie aplicat un produs cu protecție termică, potrivit sursei.