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Politica· 1 min citire
Nicușor Dan și oamenii lui și-au publicat declarațiile de avere - DOCUMENTE OFICIALE
Președintele Nicușor Dan
Administrația Prezidențială a publicat declarațiile de avere ale președintelui Nicușor Dan și ale principalilor săi consilieri. Interesant este că mai mulți oameni din echipa prezidențială au venituri semnificativ mai mari decât șeful statului.
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