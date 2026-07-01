Ciprian Ciucu, reacție nervoasă după inundațiile din București. „Nu poți pune o umbrelă peste Capitală”

Publicat 1 iul. 2026, 10:32 Actualizat 1 iul. 2026, 10:33 Sursă Realitatea PLUS

Ciprian Ciucu s-a enervat în momentul în care jurnalistul Realitatea PLUS l-a întrebat de situația dezastruoasă din Capitală după inundații. Primarul șpăgar și-a dat ochii peste cap și a spus că Bucureștiul nu are o infrastructură pluvială bună. Acesta a ținut morțiș să fie și ironic: „Nu poți pune o umbrelă peste Capitală și să zici că nu plouă”, potrivit Realitatea PLUS.

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