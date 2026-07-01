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Politica· 1 min citire

Ciprian Ciucu, reacție nervoasă după inundațiile din București. „Nu poți pune o umbrelă peste Capitală”

Ciprian Ciucu

Ciprian Ciucu

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat1 iul. 2026, 10:32
Actualizat1 iul. 2026, 10:33
SursăRealitatea PLUS

Ciprian Ciucu s-a enervat în momentul în care jurnalistul Realitatea PLUS l-a întrebat de situația dezastruoasă din Capitală după inundații. Primarul șpăgar și-a dat ochii peste cap și a spus că Bucureștiul nu are o infrastructură pluvială bună. Acesta a ținut morțiș să fie și ironic: „Nu poți pune o umbrelă peste Capitală și să zici că nu plouă”, potrivit Realitatea PLUS.

„Bun. Sunt fenomene extreme. Așa cum le spune numele, „extreme”, asta înseamnă că nu sunt obișnuite. În orice oraș din lume, atunci când apare o astfel de vijelie sau apar o astfel de... descărcări de nori, apare o astfel de descărcare de nori în care plouă mult peste cât poate prelua situația... poate prelua infrastructura pluvială, apar astfel de situații. În ceea ce privește Bucureștiul, Bucureștiul nu este pus la punct din punct... din... în ceea ce privește partea de apă. Da? Avem încă mari probleme cu apele pluviale și trebuie să fie făcute lucrări suplimentare. Nu poți să pui o umbrelă peste București, să zici că ești pregătit și că nu mai plouă”, a transmis Ciucu.

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