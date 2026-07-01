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Politica· 1 min citire

Mircea Abrudean:”Parlamentarii liberali sunt pregătiți pentru o sesiune extraordinară a Parlamentului”

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 1 iul. 2026, 11:53

Mircea Abrudean, președintele Senatului și senator PNL, a declarat miercuri că parlamentarii liberali sunt pregătiți pentru o sesiune extraordinară a Parlamentului oricând e necesar.

”Parlamentarii liberali sunt pregătiți pentru o sesiune extraordinară a Parlamentului oricând e necesar”, a scris Mircea Abrudean pe Facebook.

Liberalul a subliniat că ”există în continuare restanțe importante legate de PNRR, proiecte de lege care trebuie adoptate pentru ca România să nu fie penalizată”.

”Solicităm celorlalte partide și grupuri parlamentare să fie de acord cu organizarea unei sesiuni extraordinare, la o dată agreată împreună, pentru a rezolva aceste restanțe, a conchis președintele Senatului.

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