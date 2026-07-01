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Politica· 1 min citire
Mircea Abrudean:”Parlamentarii liberali sunt pregătiți pentru o sesiune extraordinară a Parlamentului”
FOTO: Arhivă
Mircea Abrudean, președintele Senatului și senator PNL, a declarat miercuri că parlamentarii liberali sunt pregătiți pentru o sesiune extraordinară a Parlamentului oricând e necesar.
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