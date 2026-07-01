Ilie Bolojan, după ce a fost acuzat că l-a mințit pe preșdinte: ”Nicușor Dan a creat o criză în interiorul PNL”

Publicat 1 iul. 2026, 08:20 Sursă Realitatea PLUS

Ilie Bolojan a respins acuzațiile potrivit cărora l-ar fi indus în eroare pe președintele României în cadrul negocierilor pentru formarea guvernului, susținând că partidele de centru-dreapta au condiționat sprijinul pentru un executiv condus de PSD de existența unui acord politic clar. Totodată, premierul demis l-a criticat pe Nicușor Dan, afirmând că desemnarea lui Adrian Veștea a generat o criză în interiorul PNL.

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