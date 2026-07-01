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Politica· 2 min citire

Ilie Bolojan, după ce a fost acuzat că l-a mințit pe preșdinte: ”Nicușor Dan a creat o criză în interiorul PNL”

FOTO: Inquam/Octav Ganea

FOTO: Inquam/Octav Ganea

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat1 iul. 2026, 08:20
SursăRealitatea PLUS

Ilie Bolojan a respins acuzațiile potrivit cărora l-ar fi indus în eroare pe președintele României în cadrul negocierilor pentru formarea guvernului, susținând că partidele de centru-dreapta au condiționat sprijinul pentru un executiv condus de PSD de existența unui acord politic clar. Totodată, premierul demis l-a criticat pe Nicușor Dan, afirmând că desemnarea lui Adrian Veștea a generat o criză în interiorul PNL.

”Se încearcă o subordonare a partidului”

„În condițiile în care se nominalizează un premier de la tine, care este pus să facă o coaliție cu PSD, înseamnă că se încearcă o subordonare a partidului, ceea ce, oricum am lua-o, nu este în regulă. Și deci, suntem după ceea ce acest guvern a căzut.

Modul în care s-a făcut această nominalizare, în mod cert, a creat o situație de criză în Partidul Național Liberal. Și cred că președintele Nicușor Dan... v-am spus, nu a procedat într-o manieră care să crească încrederea între PNL și dânsul. Aceasta este realitatea, orice s-ar spune, și asta i-am spus, sar nu asta este problema noastră”, a declarat Ilie Bolojan la postul public de televiziune.

”Oamenii nu vor de la noi scandaluri, noi nu le-am generat”

Premierul demis a subliniat că ”noi trebuie să avem o relație instituțională și să mergem mai departe, să vedem ce putem face pentru a asigura stabilitatea în România. Oamenii nu vor de la noi scandaluri, noi nu le-am generat, PNL-ul, în această perioadă, ci ei vor o soluție ca să aibă garanția că această țară este administrată într-o manieră normală, ceea ce fac și eu în acest moment.”

”Am spus că partidele de centru-dreapta ar putea susține un guvern PSD”

Totodată, Ilie Bolojan a răspuns acuzațiilor că l-a mințit pe președinte României atunci când a spus că PNL va susține un guvern PSD, iar ulterior s-a răzgântit.

„Ceea ce regret este că s-a reținut doar faza cu susținerea de către centru-dreapta a unui guvern PSD. Nu s-a reținut partea de acord politic și condiția de bun-simț pe care am pus-o.

Am spus că partidele de centru-dreapta ar putea susține un guvern PSD pe baza unui acord politic în care fiecare partid vine cu o propunere de premier, subliniez, fiecare, centru-dreapta, centru-stânga, dar și stânga garantează că susține premierul de centru-dreapta, în condițiile în care există acordul politic”, a conchis acesta.

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