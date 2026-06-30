Bolojan, despre alegerile anticipate: un scenariu inexistent. Ce spune despre suspendarea lui Nicușor Dan?

Premierul interimar Ilie Bolojan nu crede că se va ajunge la alegeri anticipate și nici la suspendarea președintelui Nicușor Dan. Invitat la postul public de televiziune, Bolojan a respins ambele scenarii.
„În momentul de față nu există o astfel de ipoteză” – Bolojan despre anticipate
Întrebat despre posibilitatea declanșării alegerilor anticipate, premierul interimar a explicat că scenariul este practic inexistent:
„În momentul de față nu există o astfel de ipoteză. Ar trebui să fie două guverne care să cadă ca să se poată face o analiză cât se poate de serioasă vis-a-vis de faptul că președintele României poate convoca alegeri anticipate.”
Bolojan a amintit că România nu a mai trecut niciodată printr-o astfel de procedură, iar legislația actuală complică suplimentar organizarea anticipatelor:
„Avem și niște complicații parlamentare legate de legislația pentru a organiza astfel de alegeri într-o situație de tipul acesta. Personal sunt rezervat că vom ajunge acolo.”
Totuși, șeful PNL a punctat că partidul n-ar bloca anticipatele dacă țara ar ajunge într-un impas total:
„Dacă s-ar ajunge acolo, PNL nu va bloca organizarea alegerilor parlamentare anticipate, dacă nu se găsește o soluție rezonabilă pentru a debloca lucrurile.”
„Nu vom susține suspendarea președintelui. Avem nevoie de instituții stabile”
Despre demersul anunțat de liderul AUR, George Simion, privind suspendarea președintelui Nicușor Dan, Bolojan a precizat că "nu vom susține o astfel de inițiativă, pentru că avem nevoie cât de cât de instituții care au o anumită stabilitate.”
Sigur, putem să criticăm ocupantul unei funcții, indiferent ce funcție este, dar dacă ne gândim la țara asta, avem nevoie de niște cadre stabile.
În final, premierul interimar a subliniat că fiecare partid își poate asuma propriile decizii, dar că PNL nu o va susține.