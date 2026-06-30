Bolojan, despre alegerile anticipate: un scenariu inexistent. Ce spune despre suspendarea lui Nicușor Dan?

Scris de Realitatea.NET Publicat: 30 iun. 2026, 23:34

Premierul interimar Ilie Bolojan nu crede că se va ajunge la alegeri anticipate și nici la suspendarea președintelui Nicușor Dan. Invitat la postul public de televiziune, Bolojan a respins ambele scenarii.

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