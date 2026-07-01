Azilele groazei din Bihor. Viorel Pașca, audiat la DIICOT pentru exploatarea a sute de bătrâni vulnerabili

Scris de Realitatea.NET Publicat: 1 iul. 2026, 09:49

Viorel Pașca, fondatorul asociației „Dumbrava – Dumnezeu Poartă de Grijă” și coordonator al mai multor centre sociale din județul Bihor, a fost adus miercuri, 1 iulie, la sediul DIICOT București. Acesta este audiat într-un dosar de amploare, fiind acuzat de procurori de trafic de persoane și exploatarea gravă a unor beneficiari vulnerabili.

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