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Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS. Codin Maticiuc în premieră la Realitatea Plus - VIDEO

Podcasturile REALITATEA Ceva-n PLUS / Codin Maticiuc

Podcasturile REALITATEA Ceva-n PLUS / Codin Maticiuc

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 24 iun. 2026, 12:00

În noul episod al podcastului REALITATEA – „Ceva-n PLUS”, Codin Maticiuc vorbește deschis despre bani, excese și experiențe din lumea mondenă, dezvăluind sume surprinzătoare și povești mai puțin cunoscute.

”În note de club, eu am plătit de câteva ori în viața mea 2.000 de euro. Am fost la niște mese mai mari, mi le amintesc exact, și au mai fost câteva note de 2.000 de euro, iar acești bani erau parte din nota respectivă. Deci n-am plătit niște note spectaculoase.”

Episodul integral poate fi vizionat pe realitatea.net, vineri, 26 iunie, de la ora 15:00.

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