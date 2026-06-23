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Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS. Codin Maticiuc în premieră la Realitatea Plus - VIDEO

Podcasturile REALITATEA Ceva-n PLUS / Codin Maticiuc

Podcasturile REALITATEA Ceva-n PLUS / Codin Maticiuc

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 23 iun. 2026, 11:39

Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS.Codin Maticiuc, în premieră la Realitatea Plus: ”Atunci cand s-a împărțit norocul...”

„Am făcut o paralelă între viața mea și viața ei și am zis: cred că, atunci când s-a împărțit norocul, eu am luat norocul ei. Și le spuneam oamenilor că, și dacă voi simțiți că, atunci când s-a împărțit norocul, ați luat mai mult, poate e momentul să dați!”

Episodul integral poate fi vizionat pe realitatea.net, vineri, 29 iunie, de la ora 15:00.

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