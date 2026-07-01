Viktor Bout, traficantul de arme supranumit „Negustorul Morții”, amenințări la adresa României: „Nu am avea altă opțiune decât să atacăm” VIDEO

Viktor Bout, celebrul fost traficant de arme supranumit „Negustorul Morții” și un apropiat al regimului de la Moscova, a lansat amenințări grave la adresa Occidentului. Într-un interviu acordat jurnalistului american Tucker Carlson, Bout a susținut că Rusia are tot dreptul legitim de a lovi militar centrele logistice din România, Polonia și Germania, din cauza sprijinului acordat Ucrainei.
Viktor Bout plasează România pe lista țintelor militare
Viktor Bout, unul dintre cei mai cunoscuți foști traficanți de arme din lume, supranumit „Negustorul Morții”, a lansat o serie de declarații extrem de provocatoare la adresa statelor membre NATO care oferă sprijin militar Ucrainei, notează publicația The Kyiv Independent.
În cadrul unui interviu acordat jurnalistului american Tucker Carlson, Bout – în prezent o figură politică apropiată de Kremlin – a susținut că Rusia ar fi pe deplin îndreptățită să atace infrastructura logistică de pe teritoriul României, Poloniei și Germaniei. Argumentul său se bazează pe ideea că aceste state au devenit, de facto, parte din conflict prin livrările de tehnică militară către Kiev.
Avertisment cu privire la un conflict nuclear global
Fostul traficant de arme a explicat că acțiunile Occidentului împing situația geopolitică la limită, lăsând Moscovei o singură opțiune strategică.
„Asta ne împinge din nou foarte aproape de un conflict în care, în cele din urmă, nu am avea altă opțiune decât să începem să atacăm centre logistice din Polonia, România, Germania și din toate aceste țări, pentru că ele fac deja parte din conflict. În conformitate cu dreptul internațional, avem dreptul deplin să îi atacăm pe cei care produc și furnizează armament”, a declarat Viktor Bout.
Invocând doctrina militară a Rusiei, Bout a avertizat că o astfel de escaladare ar putea scăpa rapid de sub control, conducând la un război nuclear total. El a adăugat pe un ton amenințător că arsenalul strategic al Rusiei are capacitatea de a distruge complet teritorii întregi, menționând în mod direct Marea Britanie și Franța, în cazul în care Moscova ar simți că existența sa statală este pusă în pericol.
Rolul României în capturarea sa și eliberarea din SUA
Biografia lui Viktor Bout este una extrem de controversată, activitatea sa din anii '90 și 2000 inspirând parțial celebrul film hollywoodian „Lord of War”. Timp de două decenii, el a controlat o rețea uriașă de transport de arme către zone de conflict din Africa, Orientul Mijlociu și America de Sud.
Destinul său s-a schimbat în anul 2008, când a fost arestat în Thailanda în urma unei operațiuni complexe sub acoperire, coordonată de agenții americani de la DEA, o operațiune la care au contribuit activ și autoritățile din România. Extrădat în Statele Unite, Bout a fost condamnat la 25 de ani de închisoare.
Acesta a revenit în atenția publică în decembrie 2022, când administrația președintelui american Joe Biden a acceptat să îl elibereze în cadrul unui schimb istoric de prizonieri cu Federația Rusă, la schimb cu vedeta americană de baschet Brittney Griner.
Reciclat politic de Moscova, suspectat că a revenit la vechile obiceiuri
Odată întors pe pământ rus, „Negustorul Morții” a fost rapid integrat în sistemul politic de la Moscova. El s-a înscris în Partidul Liberal Democrat din Rusia (LDPR), o formațiune cu orientare ultranaționalistă și profund loială președintelui Vladimir Putin, devenind una dintre vocile folosite de Kremlin pentru propaganda de război.
Deși pozează în politician, trecutul pare să îl urmărească. O investigație de amploare publicată în anul 2024 de The Wall Street Journal dezvăluia că Viktor Bout ar fi încercat să își folosească din nou vechile conexiuni pentru a intermedia noi contracte secrete de vânzare de arme, de această dată către rebelii houthi din Yemen, o grupare militară susținută puternic de Iran.