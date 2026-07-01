Viktor Bout, traficantul de arme supranumit „Negustorul Morții”, amenințări la adresa României: „Nu am avea altă opțiune decât să atacăm” VIDEO

Scris de Iulian Budusan Publicat: 1 iul. 2026, 10:58

Viktor Bout, celebrul fost traficant de arme supranumit „Negustorul Morții” și un apropiat al regimului de la Moscova, a lansat amenințări grave la adresa Occidentului. Într-un interviu acordat jurnalistului american Tucker Carlson, Bout a susținut că Rusia are tot dreptul legitim de a lovi militar centrele logistice din România, Polonia și Germania, din cauza sprijinului acordat Ucrainei.

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