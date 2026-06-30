Român arestat în Germania: Voia să înființeze o grupare teroristă și să impună un regim nazist în România

Un tânăr cu cetățenie română a fost arestat marți, 30 iunie 2026, de autoritățile din Germania, sub acuzația că încerca să pună bazele unei organizații teroriste de extremă dreapta. Individul avea ca scop final răsturnarea ordinii constituționale din România și instaurarea forțată a unui regim nazist, instigându-și adepții pe rețelele sociale la violențe extreme și la uciderea persoanelor catalogate drept „subumane”.
Anchetatorii din cadrul Parchetului Federal german au scos la iveală detaliile unui complot extremist de o gravitate extremă, orchestrat de un cetățean român pe teritoriul Germaniei. Tânărul, identificat sub numele de Nichita P. și încadrat juridic în categoria „tânăr adult” conform legislației penale germane, a fost reținut în landul Baden-Württemberg, în urma unei operațiuni comune la care au participat forțe de poliție din sud-vestul țării și din Renania-Palatinat.
Acuzațiile oficiale sunt deosebit de grave: tentativă de înființare și conducere a unei organizații teroriste străine, precum și planificarea unui act de violență cu potențial de a pune în pericol siguranța unui stat.
Canale de mesagerie folosite pentru racolarea tinerilor români
Conform rechizitoriului întocmit de procurorii germani, activitatea infracțională a suspectului a debutat încă de la începutul anului 2023. Planul său pe termen lung era deosebit de ambițios și violent: destabilizarea completă și prăbușirea statului român, urmată de instaurarea forțată la București a unui regim politic dictatorial, bazat strict pe modelul național-socialist (nazist).
Pentru a-și transforma ideologia în realitate, Nichita P. avea nevoie de adepți. Anchetatorii au stabilit că acesta administra două canale pe o platformă de mesagerie criptată, folosite ca instrumente de propagandă și recrutare. Mesajele sale vizau în mod special tineri de naționalitate română, ușor de manipulat, pe care încerca să îi radicalizeze în spiritul extremei drepte.
Instigare la asasinate, atacuri cu bombă și ghiduri pentru substanțe toxice
Propaganda online a tânărului nu se rezuma doar la discursuri de ură, ci trecuse într-o fază operațională extrem de periculoasă. Prin intermediul celor două canale media, Nichita P. își instiga direct abonații și membrii celulei radicale la comiterea de atacuri violente și acte antisociale pe teritoriul României și nu numai.
Lista actelor teroriste și infracționale promovate de acuzat includea:
Vandalizarea spațiilor publice prin realizarea de graffiti-uri cu simboluri fasciste și neonaziste;
Îndemnarea și manipularea tinerilor vulnerabili spre gesturi de autovătămare;
Lansarea de atacuri incendiare coordonate împotriva clădirilor în care locuiau migranți sau a sediilor folosite de membrii comunității LGBTQ+;
Uciderea sistematică a persoanelor pe care ideologia sa le cataloga drept „subumane”.
Pentru a se asigura că ordinele sale pot fi puse în practică, liderul grupării trecuse la furnizarea de suport logistic digital. El a publicat ghiduri detaliate și manuale de instrucțiuni ce conțineau rețete pentru fabricarea artizanală de otrăvuri și substanțe explozive de mare putere, dar și scheme tehnice pentru asamblarea de cocteiluri Molotov și proiectarea unor mașini-capcană destinate unor atentate cu impact major. Monitorizarea acestor canale a permis serviciilor secrete să intervină înainte ca planurile sale să provoace victime.