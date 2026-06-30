Român arestat în Germania: Voia să înființeze o grupare teroristă și să impună un regim nazist în România

Scris de Iulian Budusan Publicat: 30 iun. 2026, 12:21

Un tânăr cu cetățenie română a fost arestat marți, 30 iunie 2026, de autoritățile din Germania, sub acuzația că încerca să pună bazele unei organizații teroriste de extremă dreapta. Individul avea ca scop final răsturnarea ordinii constituționale din România și instaurarea forțată a unui regim nazist, instigându-și adepții pe rețelele sociale la violențe extreme și la uciderea persoanelor catalogate drept „subumane”.

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