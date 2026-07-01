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Inundații București. Circulație normală pentru tramvaiele 1, 10, 25 și 47 pe Șoseaua Progresului

Unele linii STB și-au reluat traseele normale. Foto/Arhivă

Unele linii STB și-au reluat traseele normale. Foto/Arhivă

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 1 iul. 2026, 09:35

Trafic deblocat pe Șoseaua Progresului! Societatea de Transport București anunță că tramvaiele liniilor 1, 10, 25 și 47 circulă conform programului normal, începând cu ora 8:30.

Traficul pe Șoseaua Progresului a fost deblocat

Tramvaiele liniilor 1, 10, 25 și 47 au reînceput să circule în condiții normale pe Șoseaua Progresului, începând cu ora 8:30, a anunțat Societatea de Transport București (STB).

Problemele din această zonă au fost cauzate de acumulările mari de apă formate la intersecția dintre Șoseaua Progresului și Calea Rahovei, care au inundat șinele și au făcut imposibilă înaintarea în siguranță a garniturilor. După retragerea apelor și verificarea căii de rulare, circulația a fost reluată conform graficului obișnuit.

Probleme noi pentru linia 25 pe Șoseaua Giurgiului

Deși situația de pe Șoseaua Progresului s-a rezolvat, călătorii liniei 25 întâmpină în continuare dificultăți în alt punct al Capitalei.

Conform datelor furnizate de aplicația oficială STB, tramvaiele acestei linii sunt blocate pe Șoseaua Giurgiului, chiar în stația „Căpitan Răducanu Cristea”. Incidentul afectează sensul de mers către Depoul Militari și a fost provocat de o defecțiune tehnică. Echipele de intervenție se află la fața locului pentru a remedia problema în cel mai scurt timp.

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