Inundații București. Circulație normală pentru tramvaiele 1, 10, 25 și 47 pe Șoseaua Progresului

Scris de Realitatea.NET Publicat: 1 iul. 2026, 09:35

Trafic deblocat pe Șoseaua Progresului! Societatea de Transport București anunță că tramvaiele liniilor 1, 10, 25 și 47 circulă conform programului normal, începând cu ora 8:30.

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