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Inundații București. Circulație normală pentru tramvaiele 1, 10, 25 și 47 pe Șoseaua Progresului
Unele linii STB și-au reluat traseele normale. Foto/Arhivă
Trafic deblocat pe Șoseaua Progresului! Societatea de Transport București anunță că tramvaiele liniilor 1, 10, 25 și 47 circulă conform programului normal, începând cu ora 8:30.
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