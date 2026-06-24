Dincolo de parfum: cum poate fi folosită lavanda în casă, pentru îngrijire personală și grădină

Scris de Realitatea.NET Publicat: 24 iun. 2026, 11:17

Lavanda este cunoscută mai ales pentru parfumul său relaxant și utilizările decorative, însă planta aromatică are mult mai multe întrebuințări în viața de zi cu zi, de la îngrijire și organizare până la mici proiecte handmade. Totuși, specialiștii atrag atenția că utilizarea ei trebuie făcută cu prudență, în special în cazul uleiurilor esențiale foarte concentrate.

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