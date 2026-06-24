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FCSB s-a despărțit de patru jucători într-o singură zi

FCSB (foto: profimedia)

FCSB (foto: profimedia)

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 24 iun. 2026, 14:54

FCSB a anunțat marți patru plecări din lotul echipei: mijlocașul central Baba Alhassan, fundașul stânga David Kiki, atacantul Mamadou Thiam și stoperul Daniel Graovac.

„Clubul nostru le mulțumește pentru contribuție și le urează mult succes în carieră!”, se arată în comunicatul oficial al clubului.

Baba Alhassan, David Kiki, Mamadou Thiam și Daniel Graovac nu mai sunt jucătorii FCSB

Cea mai surprinzătoare plecare este cea a lui Daniel Graovac, sosit la FCSB în vara anului 2025 și titular în 30 de partide din sezonul recent încheiat. Mihai Stoica și-a exprimat public regretul față de această decizie: „Îmi pare rău că n-am prelungit contractul cu Daniel Graovac, deși aveam opțiune la el. Este un fotbalist bun, acoperă două posturi.” Decizia finală i-a aparținut însă lui Gigi Becali, care a ales să nu-i ofere o prelungire.

Plecările lui Alhassan și Thiam fuseseră anunțate anterior chiar de patronul roș-albaștrilor. Mijlocașul ghanez Baba Alhassan, prezent în 43 de meciuri în stagiunea 2025/26 cu două assisturi, fusese anunțat ca liber de contract încă din luna mai. Mamadou Thiam, semnat în vara lui 2025 cu un contract pe un an și o opțiune suplimentară de doi ani condiționată de performanțe, nu a reușit să-l convingă pe Becali să activeze clauza de prelungire.

David Kiki, fundaș stânga originar din Benin, a bifat doar 8 apariții în acest sezon, pierzând lupta pentru postul său în fața lui Risto Radunovic și Joao Paulo. Deși mai avea un an de contract, Becali a obținut rezilierea înțelegerii cu jucătorul.

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