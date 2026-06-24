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Sport· 2 min citire
FCSB s-a despărțit de patru jucători într-o singură zi
FCSB (foto: profimedia)
FCSB a anunțat marți patru plecări din lotul echipei: mijlocașul central Baba Alhassan, fundașul stânga David Kiki, atacantul Mamadou Thiam și stoperul Daniel Graovac.
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