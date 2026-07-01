Advertising
Advertising
Politica· 1 min citire
Simion îi dă replica lui Grindeanu: ”Nu noi am fost la guvernare”-VIDEO
FOTO: Arhivă
Publicat1 iul. 2026, 14:33
SursăRealitatea PLUS
George Simion i-a răspuns miercuri lui Sorin Grindeanu, care a declarat că partidul său nu ia în calcul o colaborare cu AUR în acest moment, însă nu a exclus posibilitatea ca o parte dintre parlamentarii formațiunii suveraniste să voteze un viitor Guvern PSD.
Citește și
- 13:55AUR demarează procesul de suspendare al lui Nicușor Dan și procedurile pentru organizarea alegerilor anticipate
- 13:41Lideri ai coaliției ar lua în calcul un premier independent. PSD ar fi de acord cu o coaliție fără USR - SURSE
- 13:27Ciprian Ciucu, aflat sub control judiciar, solicită Tribunalului să părăsească temporar țara: care e motivul
- 13:27UDMR - între premierul de la PSD și cel tehnocrat. Calculele matematice dau peste cap negocierile
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News