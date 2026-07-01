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Politica· 1 min citire
AUR demarează procesul de suspendare al lui Nicușor Dan și procedurile pentru organizarea alegerilor anticipate
FOTO: Arhivă
Consiliul Național de Conducere al Alianței pentru Unirea Românilor a decis miercuri, în cadrul ședinței extraordinare organizate la Alexandria (Teleorman), demararea procesului de suspendare al lui Nicușor Dan și începerea procedurilor pentru organizarea alegerilor anticipate.
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