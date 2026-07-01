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Politica· 1 min citire

Lideri ai coaliției ar lua în calcul un premier independent. PSD ar fi de acord cu o coaliție fără USR - SURSE

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat1 iul. 2026, 13:41
SursăRealitatea PLUS

Cea mai bună soluție ar fi cea a unui premier independent, adică varianta propusă inițial de președinte! Este concluzia la care au ajuns o parte dintre liderii fostei coaliții, după ce negocierile s-au blocat. În plus, potrivit unor surse, social democrații ar fi de acord inclusiv cu refacerea coaliției, dar fără USR, potrivit Realitatea PLUS.

Cu toate acestea, formarea noului Guvern ar putea dura până la finalul lunii august. Asta spun surse din Administrația Prezidențială, în condițiile în care președintele așteaptă ca partidele să ajungă la un acord. Mai mult, șeful statului ar fi de acord inclusiv ca noul Guvern să primească voturi de la AUR, dacă asta ar rezolva criza.

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