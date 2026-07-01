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Politica· 1 min citire
Lideri ai coaliției ar lua în calcul un premier independent. PSD ar fi de acord cu o coaliție fără USR - SURSE
Publicat1 iul. 2026, 13:41
SursăRealitatea PLUS
Cea mai bună soluție ar fi cea a unui premier independent, adică varianta propusă inițial de președinte! Este concluzia la care au ajuns o parte dintre liderii fostei coaliții, după ce negocierile s-au blocat. În plus, potrivit unor surse, social democrații ar fi de acord inclusiv cu refacerea coaliției, dar fără USR, potrivit Realitatea PLUS.
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