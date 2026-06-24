Greșeala pe care milioane de oameni o fac la frigider. Alimentele se pot strica mai repede, iar factura crește

Dacă ai crezut că setarea „1” înseamnă mai mult frig și „5” mai puțin, nu ești singurul. Mulți oameni folosesc greșit butonul frigiderului, fără să știe că această confuzie poate afecta felul în care se păstrează alimentele. În unele cazuri, o setare nepotrivită poate duce și la un consum mai mare de energie. Totul pornește de la modul în care sunt interpretate cifrele de pe butonul din interiorul frigiderului.
Butonul numerotat de la frigider creează adesea confuzie, mai ales atunci când oamenii vor să răcească mai bine alimentele. Întrebarea apare simplu: frigiderul trebuie setat pe 1 sau pe 5 pentru mai mult frig? Răspunsul nu ține de temperatura în grade Celsius, ci de puterea cu care funcționează sistemul de răcire. În cele mai multe frigidere tradiționale, cu cât numărul ales este mai mare, cu atât frigiderul răcește mai intens.
Ce înseamnă, de fapt, cifrele de pe butonul frigiderului
Frigiderul răcește mai mult la 5, nu la 1
În majoritatea frigiderelor clasice, numerele de pe buton nu arată temperatura exactă din interior. Ele indică nivelul de putere al sistemului de răcire. Asta înseamnă că setarea 1 corespunde unei răciri minime, iar setarea 5 corespunde unei răciri maxime. Cu alte cuvinte, frigiderul răcește mai mult atunci când este setat pe 5 decât atunci când este setat pe 1.
Confuzia apare pentru că oamenii sunt obișnuiți să se gândească la temperatură în grade. De exemplu, 0 grade Celsius este mai rece decât 10 grade Celsius, iar minus 5 grade Celsius este mai rece decât 0 grade Celsius. În cazul butonului de la frigider, însă, cifrele nu arată temperatura, ci cât de mult muncește compresorul. Când frigiderul este setat pe 5, sistemul funcționează mai mult timp pentru a menține o temperatură mai scăzută.
Care este temperatura potrivită pentru păstrarea alimentelor
Chiar dacă butonul nu arată temperatura exactă, specialiștii recomandă ca frigiderul să fie menținut, în general, între 3 și 5 grade Celsius. Acest interval ajută la păstrarea alimentelor proaspete mai mult timp și încetinește dezvoltarea bacteriilor. În același timp, temperatura potrivită ajută la evitarea risipei și păstrează un echilibru între eficiența energetică și răcirea corectă. Dacă temperatura este prea ridicată, alimentele se pot strica mai repede.
Nici o temperatură prea scăzută nu este mereu o soluție bună. Unele produse pot îngheța, iar textura și gustul lor se pot modifica. Fructele, legumele și unele produse lactate pot fi afectate dacă frigiderul este ținut prea rece. De aceea, nivelul maxim nu trebuie folosit permanent, ci doar atunci când este nevoie.
Când este bine să crești nivelul de răcire
Sunt situații în care frigiderul poate fi setat temporar la o treaptă mai mare. Vara, când temperaturile sunt ridicate, aparatul trebuie să lucreze mai mult pentru a menține frigul în interior. În perioadele foarte calde, poate fi util ca setarea să fie crescută de la un nivel mediu la unul mai ridicat. După ce temperatura din interior se stabilizează, frigiderul poate fi readus la o setare intermediară.
Un alt moment în care poate fi nevoie de mai multă răcire este după cumpărături. Dacă introduci multe alimente la temperatura camerei, aerul din interiorul frigiderului se încălzește. O setare mai ridicată ajută aparatul să revină mai repede la temperatura potrivită. Același lucru se poate întâmpla și în familiile numeroase sau în zilele în care ușa frigiderului este deschisă foarte des.
De ce nu este bine să ții frigiderul mereu pe 5
Mulți oameni cred că setarea maximă înseamnă automat o păstrare mai bună a alimentelor. În realitate, dacă frigiderul stă mereu pe 5, pot apărea mai multe probleme. Consumul de energie electrică poate crește, iar la modelele mai vechi se poate forma gheață pe pereții interiori. În plus, compresorul poate fi solicitat mai mult pe termen lung.
O setare prea puternică poate duce și la înghețarea unor alimente care nu ar trebui să ajungă în această stare. Fructele, legumele și produsele lactate pot fi afectate dacă sunt ținute la o temperatură prea scăzută. De aceea, nivelul maxim ar trebui folosit doar în anumite momente, nu ca setare permanentă. După perioadele în care este nevoie de răcire mai intensă, este recomandat să se revină la o treaptă de mijloc.
Cum îți dai seama dacă frigiderul este reglat corect
Termometrul de frigider poate arăta temperatura reală
O metodă simplă pentru a verifica dacă frigiderul este setat corect este folosirea unui termometru de frigider. Acesta poate fi pus în compartimentul central, pentru a arăta temperatura reală din interior. În funcție de valoarea indicată, butonul poate fi reglat mai ușor. Astfel, nu mai trebuie să te bazezi doar pe cifrele de pe rotiță.
Există și câteva semne care pot arăta că frigiderul nu este reglat bine. Dacă alimentele îngheață fără motiv, dacă apare condens în exces sau dacă produsele se strică prea repede, setarea ar putea fi nepotrivită. Mirosurile neplăcute și formarea de gheață pe pereții interiori pot indica aceeași problemă. Un frigider plin tinde să consume mai puțină energie decât unul gol, pentru că alimentele ajută la menținerea unei temperaturi interne mai stabile.
Frigiderele moderne pot fi mai ușor de reglat, pentru că multe modele nu mai folosesc butonul clasic cu numere. Acestea permit setarea directă a temperaturii printr-un afișaj electronic. În acest caz, valoarea este exprimată în grade Celsius, iar confuzia dintre 1 și 5 nu mai apare. În general, temperatura recomandată rămâne în jur de 4 grade Celsius pentru frigider și aproximativ minus 18 grade Celsius pentru congelator.