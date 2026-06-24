Greșeala pe care milioane de oameni o fac la frigider. Alimentele se pot strica mai repede, iar factura crește

Scris de Realitatea.NET Publicat: 24 iun. 2026, 15:16

Dacă ai crezut că setarea „1” înseamnă mai mult frig și „5” mai puțin, nu ești singurul. Mulți oameni folosesc greșit butonul frigiderului, fără să știe că această confuzie poate afecta felul în care se păstrează alimentele. În unele cazuri, o setare nepotrivită poate duce și la un consum mai mare de energie. Totul pornește de la modul în care sunt interpretate cifrele de pe butonul din interiorul frigiderului.

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