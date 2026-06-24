Cum scapi de jet lag: sfaturile experților pentru zboruri lungi și schimbări de fus orar

Scris de Realitatea.NET Publicat: 24 iun. 2026, 14:40

Începutul unei vacanțe sau al unei călătorii de serviciu poate deveni o experiență obositoare din cauza zborurilor lungi și a schimbării rapide a fusurilor orare. Specialiștii în somn și experții în călătorii spun că efectele jet lag-ului pot fi diminuate prin câteva obiceiuri simple, susținute de studii, potrivit Euronews.

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