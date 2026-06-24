Cum scapi de jet lag: sfaturile experților pentru zboruri lungi și schimbări de fus orar

Începutul unei vacanțe sau al unei călătorii de serviciu poate deveni o experiență obositoare din cauza zborurilor lungi și a schimbării rapide a fusurilor orare. Specialiștii în somn și experții în călătorii spun că efectele jet lag-ului pot fi diminuate prin câteva obiceiuri simple, susținute de studii, potrivit Euronews.
De ce apare jet lag-ul
Fenomenul apare atunci când organismul nu reușește să se adapteze imediat la noul fus orar. Deși ora locală se schimbă instantaneu, ritmul circadian are nevoie de timp pentru a se sincroniza cu ciclul zi-noapte din destinație. Simptomele frecvente includ somnolență în timpul zilei, dificultăți de adormire, probleme de concentrare, iritabilitate și tulburări digestive. Călătoriile spre est sunt, în general, mai greu de suportat decât cele spre vest.
Ce poți face înainte și în timpul zborului
Experții recomandă mai multe măsuri practice:
Modifică treptat orele de somn și de masă cu câteva zile înainte de plecare
Odihnește-te suficient în zilele premergătoare călătoriei
Hidratează-te corespunzător înainte, în timpul și după zbor
Setează ceasul pe noul fus orar imediat după îmbarcare
Încearcă să dormi în avion în funcție de ora destinației
Evită excesul de alcool și cafeină
Ridică-te periodic și mișcă-te prin cabină
Sfatul medicului
Dr. Megha Pancholi, medic de familie la Boots Online Doctor, subliniază importanța adaptării progresive: „Încearcă să îți modifici treptat programul de somn cu câteva zile înainte, pentru a-l apropia de fusul orar al destinației. Petrece timp la lumină naturală după sosire pentru a-ți reseta corpul."
Hidratarea este esențială, deoarece aerul din cabină este mult mai uscat decât pe sol, favorizând pierderea de lichide prin respirație și piele. Medicul recomandă consumul constant de apă și alimente bogate în lichide, precum fructele.
De asemenea, Dr. Pancholi îndeamnă pasagerii să folosească șosete compresive, mai ales persoanele însărcinate, în vârstă sau cu probleme circulatorii, pentru a preveni umflarea gleznelor și senzația de picioare grele după ore întregi de stat pe loc.