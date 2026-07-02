Parazitul care infectează o treime din populația lumii și poate afecta grav vederea. Avertismentul cercetătorilor

Scris de Realitatea.NET Publicat: 2 iul. 2026, 15:42

Un parazit prezent la nivel global, despre care se estimează că infectează aproximativ o treime din populația planetei, continuă să reprezinte o provocare pentru specialiști. Deși în cele mai multe cazuri infecția nu provoacă simptome, experții avertizează că aceasta poate duce la complicații severe, inclusiv la afectarea ireversibilă a vederii.

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