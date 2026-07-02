Parazitul care infectează o treime din populația lumii și poate afecta grav vederea. Avertismentul cercetătorilor

Un parazit prezent la nivel global, despre care se estimează că infectează aproximativ o treime din populația planetei, continuă să reprezinte o provocare pentru specialiști. Deși în cele mai multe cazuri infecția nu provoacă simptome, experții avertizează că aceasta poate duce la complicații severe, inclusiv la afectarea ireversibilă a vederii.
Este vorba despre Toxoplasma gondii, agentul care provoacă toxoplasmoza. Potrivit cercetărilor citate de ScienceAlert, infecția este extrem de răspândită, însă impactul ei asupra sănătății este adesea subestimat.
Specialiștii atrag atenția că toxoplasmoza oculară este cea mai frecventă infecție intraoculară la nivel mondial și se numără printre principalele cauze de pierdere a vederii de origine infecțioasă.
Dr. Justine Smith, oftalmolog și cercetător în domeniul științei vederii la Universitatea Flinders din Australia, afirmă că boala nu beneficiază de atenția pe care o merită în strategiile internaționale de sănătate.
„Toxoplasmoza este o cauză majoră de infecție oculară și o cauză importantă de pierdere a vederii la nivel mondial, însă primește o atenție limitată în agendele globale de sănătate”, a declarat aceasta.
Potrivit cercetătoarei, includerea afecțiunii în prioritățile Organizației Mondiale a Sănătății ar putea contribui la dezvoltarea unor măsuri mai eficiente de prevenție și tratament.
Cum se poate transmite parazitul
Principala cale de infectare este consumul de carne crudă sau preparată insuficient termic, care conține chisturile parazitului. Totodată, oamenii se pot infecta prin contactul cu ouăle eliminate în fecalele pisicilor, fie în timpul curățării litierei, fie prin intermediul solului sau al alimentelor contaminate.
O altă modalitate importantă de transmitere este în timpul sarcinii, când infecția poate trece de la mamă la făt prin placentă. În astfel de situații, consecințele pot fi grave, de la pierderea sarcinii până la apariția unor malformații congenitale sau alte complicații severe.
„Toxoplasmoza este adesea considerată inevitabilă, însă are căi de transmitere bine cunoscute și poate fi prevenită și controlată”, a explicat dr. João Furtado, cercetător la Universitatea din São Paulo.
O boală insuficient cercetată
O echipă internațională de cercetători susține că toxoplasmoza îndeplinește criteriile pentru a fi inclusă pe lista bolilor tropicale neglijate. Aceste afecțiuni sunt caracterizate prin răspândire în regiunile sărace și tropicale, posibilitatea de prevenire și control, dar și prin lipsa investițiilor suficiente în cercetare și dezvoltarea tratamentelor.
Conform specialiștilor, boala este întâlnită mai frecvent în America de Sud și în comunitățile cu resurse limitate, unde accesul la servicii medicale este redus. În plus, în prezent nu există un vaccin împotriva toxoplasmozei și nici un protocol terapeutic standardizat la nivel internațional.
Datele arată că, în fiecare an, aproximativ 190.000 de copii se nasc cu toxoplasmoză congenitală, cei mai afectați fiind cei din zonele vulnerabile, unde condițiile sanitare și accesul la îngrijiri medicale sunt deficitare.
Cercetătorii consideră că numărul cazurilor și gravitatea complicațiilor ar putea fi reduse prin măsuri simple de sănătate publică. Printre acestea se numără îmbunătățirea siguranței alimentare, accesul la apă potabilă și servicii de sanitație, precum și extinderea programelor de îngrijire prenatală.
„Aceste efecte ar putea fi reduse prin măsuri practice de sănătate publică, precum siguranță alimentară îmbunătățită, apă curată, sanitație și acces mai bun la îngrijire prenatală”, a subliniat dr. João Furtado, conform sursei precizate.