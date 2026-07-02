Informații șocante din dosarul azilelor groazei: Viorel Pașca a ignorat agresiunile sexuale din centre

Scris de Iulian Budusan Publicat: 2 iul. 2026, 10:30

Anchetatorii au adunat probe tulburătoare în dosarul azilelor clandestine din Bihor, conduse de Viorel Pașca. Pe lângă condițiile mizere și lipsa tratamentelor medicale elementare, interceptările și stenogramele aflate la dosar dezvăluie abuzuri fizice și sexuale sistematice petrecute în cele 17 imobile ale rețelei.

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