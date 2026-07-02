Informații șocante din dosarul azilelor groazei: Viorel Pașca a ignorat agresiunile sexuale din centre

Anchetatorii au adunat probe tulburătoare în dosarul azilelor clandestine din Bihor, conduse de Viorel Pașca. Pe lângă condițiile mizere și lipsa tratamentelor medicale elementare, interceptările și stenogramele aflate la dosar dezvăluie abuzuri fizice și sexuale sistematice petrecute în cele 17 imobile ale rețelei.
Conform datelor din anchetă, un investigator sub acoperire a reușit să se infiltreze în rețeaua de centre, documentând timp de mai multe săptămâni tratamentul la care erau supuse persoanele vulnerabile. Pe lângă agresiunile fizice și amenințările constante exercitate de personal asupra bătrânilor și persoanelor cu dizabilități, anchetatorii au descoperit că între persoanele cazate acolo aveau loc inclusiv abuzuri sexuale generalizate, favorizate de lipsa totală de supraveghere.
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Reacția stupefiantă a liderului rețelei: „Poate i-a plăcut și ei”
Din interceptările telefonice obținute de procurori reiese că aceste episoade extreme de violență sexuală i-au fost aduse direct la cunoștință lui Viorel Pașca. Cu toate acestea, în loc să sesizeze autoritățile sau să ia măsuri de protecție pentru victime, reacția acestuia a fost una de o nepăsare stupefiantă.
Într-o discuție interceptată de anchetatori, în momentul în care i se semnalează violarea unei femei lipsite de apărare, Viorel Pașca a răspuns cinic: „Poate i-a plăcut și ei”.
Procurorii notează că această atitudine reflectă modul în care întreaga familie Pașca trata beneficiarii: exclusiv ca pe o sursă de obținere de profituri și donații, ignorând complet demnitatea umană, siguranța și integritatea fizică sau psihică a celor peste 400 de oameni adăpostiți ilegal.
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Dosarul a ajuns pe masa judecătorilor de la Tribunalul București
Toate aceste probe, ce includ rapoartele investigatorului sub acoperire, mărturiile victimelor și stenogramele audio, au fost depuse pe masa judecătorilor de drepturi și libertăți de la Tribunalul București.
Magistrații analizează în aceste momente propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile formulată de procurorii DIICOT pe numele lui Viorel Pașca, al soției sale, al celor trei fii și al femeii care asigura administrarea centrelor. Anchetatorii susțin că lăsarea în libertate a suspecților reprezintă un pericol public iminent, având în vedere gravitatea extremă a acuzațiilor de trafic de persoane și constituire a unui grup infracțional organizat.