Dezvăluiri șoc din azilele groazei din Bihor. Familia Pașca abandona pacienții în gări sau spitale

Publicat 1 iul. 2026, 17:28 Sursă Realitatea PLUS

Viorel Pașca a fost reținut azi pentru 24 de ore, după ce au ieșit la iveală detalii cutremurătoare în cazul bătrânilor exploatați. Între timp, și soția torționarului din fieful lui Bolojan, precum și cei trei fii ai cuplului, au fost reținuți și își vor petrece noaptea după gratii. Procurorii îi acuză pe suspecți de trafic de persoane și exploatare a persoanelor vulnerabile.

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