Dosarul azilelor de groază din Bihor: Ilie Bolojan afirmă că nu a știut de centrele ilegale, deși instituțiile statului trimiteau pacienți acolo

Publicat 2 iul. 2026, 11:24 Actualizat 2 iul. 2026, 11:25 Sursă Realitatea PLUS

Afacerea ilegală de management al suferinței pusă în picioare de familia Pașca a funcționat nestingherită timp de 20 de ani în județul Bihor. Dincolo de faptele șocante din dosar, ancheta scoate la iveală o complicitate instituțională majoră. Deși premierul demis, Ilie Bolojan, a afirmat public că nu a avut cunoștință de aceste centre, realitatea din teren îl contrazice: rețeaua a fost alimentată ani la rând chiar de instituțiile statului, ale căror conduceri au refuzat să intervină.

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