Limita fizică ce trebuie investigată

Scris de Realitatea.NET Publicat: 2 iul. 2026, 08:03

Oboseala la efort poate fi normală după o perioadă sedentară, dar nu orice scădere a rezistenței se explică prin lipsă de antrenament. Dacă activități obișnuite devin greu de realizat, cauza trebuie căutată cu ajutor medical.

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