Limita fizică ce trebuie investigată

Oboseala la efort poate fi normală după o perioadă sedentară, dar nu orice scădere a rezistenței se explică prin lipsă de antrenament. Dacă activități obișnuite devin greu de realizat, cauza trebuie căutată cu ajutor medical.
Intoleranța la efort descrie dificultatea de a face activități fizice la un nivel considerat normal pentru vârstă și starea de sănătate. Poate apărea prin oboseală disproporționată, lipsă de aer, palpitații, amețeală, durere în piept sau recuperare foarte lentă după efort. Cauzele sunt variate și pot include boli cardiace, afecțiuni pulmonare, anemie, tulburări metabolice, probleme musculare sau efectele unor infecții și tratamente.
Evaluarea pornește de la întrebări simple: de când a apărut problema, ce tip de efort o declanșează, dacă se agravează și ce simptome o însoțesc. În funcție de context, medicul poate recomanda analize, electrocardiogramă, ecografie cardiacă, teste respiratorii sau testare de efort. Intoleranța la efort nu trebuie ignorată atunci când este nouă, progresivă sau însoțită de simptome de alarmă.
Ai grijă de tine!
Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro.