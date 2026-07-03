10 obiecte din camera de hotel care sunt dezinfectate cel mai rar. Toți turiștii pun mâna pe ele

Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 iul. 2026, 23:13

Când intrăm într-o cameră de hotel, avem impresia că totul este impecabil. Lenjeria este întinsă perfect, baia strălucește, iar mobilierul pare proaspăt curățat. Totuși, aspectul îngrijit nu înseamnă că toate obiectele din cameră sunt și dezinfectate în profunzime după fiecare turist.

Distribuie articolul