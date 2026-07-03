10 obiecte din camera de hotel care sunt dezinfectate cel mai rar. Toți turiștii pun mâna pe ele

Când intrăm într-o cameră de hotel, avem impresia că totul este impecabil. Lenjeria este întinsă perfect, baia strălucește, iar mobilierul pare proaspăt curățat. Totuși, aspectul îngrijit nu înseamnă că toate obiectele din cameră sunt și dezinfectate în profunzime după fiecare turist.
Specialiștii în igienă atrag atenția că există o serie de suprafețe care sunt atinse de zeci sau chiar sute de persoane de-a lungul timpului și care pot adăposti bacterii, fungi sau virusuri. Unele sunt ușor trecute cu vederea în timpul curățeniei, în timp ce altele sunt dezinfectate mai rar decât și-ar imagina majoritatea turiștilor.
Asta nu înseamnă că fiecare cameră de hotel reprezintă un pericol sau că toate hotelurile au standarde scăzute de igienă. Totuși, câteva măsuri simple de precauție pot reduce riscul de a intra în contact cu microbi nedoriți.
1. Telecomanda televizorului
Dacă ar exista un clasament al celor mai atinse obiecte dintr-o cameră de hotel, telecomanda s-ar afla aproape sigur pe primul loc. Fiecare turist o folosește, însă nu toate hotelurile o dezinfectează după fiecare plecare. În multe cazuri, aceasta este doar ștearsă superficial sau chiar uitată în timpul curățeniei.
Mai multe cercetări au identificat pe telecomenzi bacterii precum Staphylococcus, bacterii și microbi transferați de pe mâinile utilizatorilor. O simplă ștergere cu un șervețel dezinfectant imediat după cazare este un gest care durează câteva secunde și poate elimina o mare parte dintre microorganisme.
2. Întrerupătoarele și butoanele de lângă pat
Sunt printre primele lucruri pe care le atingi atunci când intri în cameră și printre ultimele înainte de culcare. Tocmai din acest motiv, întrerupătoarele acumulează foarte mulți microbi proveniți de pe mâinile turiștilor.
În unele studii au fost identificate inclusiv bacterii de tip E. coli, ajunse pe aceste suprafețe din cauza unei igiene precare a mâinilor. Pentru că sunt mici și aparent neînsemnate, întrerupătoarele sunt uneori omise în procesul de dezinfectare.
3. Clanțele și mânerele ușilor
Clanța este obiectul pe care îl ating absolut toți cei care intră în cameră – turiști, cameriste, personal de mentenanță sau livratori. Tocmai de aceea, este una dintre suprafețele pe care se pot acumula rapid bacterii și virusuri.
Dacă hotelul este foarte aglomerat, este posibil ca aceste suprafețe să fie atinse de zeci de persoane într-o singură zi. Un șervețel dezinfectant folosit imediat după cazare poate fi o măsură simplă și eficientă.
4. Cartela de acces
Puțini turiști se gândesc la cartela cu care deschid ușa camerei. Ea trece însă prin mâinile recepționerilor și ale numeroșilor oaspeți înainte de a ajunge la următorul client.
Fiind confecționată din plastic și reutilizată permanent, cartela poate transporta bacterii și alți microbi de la un utilizator la altul. De aceea este recomandat să te speli pe mâini după ce ai intrat în cameră.
5. Covorul
Chiar dacă este aspirat periodic, covorul poate ascunde mult mai mult decât praf. În fibrele sale se pot acumula bacterii, fungi, acarieni și particule aduse de încălțămintea turiștilor din exterior.
Curățarea în profunzime a covoarelor nu se face după fiecare client, ci la intervale mai mari. Din acest motiv, specialiștii recomandă să eviți mersul desculț prin cameră și să folosești papuci sau șosete.
6. Telefonul fix
Deși mulți turiști folosesc doar telefonul mobil, telefonul din cameră rămâne un obiect pe care numeroase persoane îl ating. Butoanele și receptorul sunt folosite frecvent, însă nu sunt întotdeauna incluse printre prioritățile personalului de curățenie.
Pe suprafața lor pot ajunge bacterii transferate prin contactul cu mâinile sau chiar prin picăturile eliminate în timpul vorbirii. Dacă ai nevoie să îl folosești, este recomandat să îți dezinfectezi mâinile după aceea.
7. Robineții și bateria chiuvetei
Paradoxal, obiectele pe care le folosim pentru igienă pot deveni ele însele surse de contaminare. Robineții sunt atinși atât înainte, cât și după spălatul pe mâini, iar dacă nu sunt dezinfectați corespunzător, pot păstra bacterii provenite de la utilizatorii anteriori.
8. Fierbătorul și cafetiera
Mulți turiști pregătesc cafea sau ceai imediat după cazare, fără să se gândească la cât de des sunt curățate aceste aparate. Rezervoarele de apă pot favoriza apariția depunerilor, iar exteriorul este atins de foarte multe persoane.
Deși majoritatea hotelurilor respectă procedurile de igienă, există și situații în care fierbătorul sau cafetiera sunt curățate superficial între două cazări.
9. Pernele decorative și cuvertura
Fața de pernă și cearșaful sunt schimbate după fiecare turist, însă același lucru nu este întotdeauna valabil pentru pernele decorative sau cuverturile de pe pat.
Acestea sunt manipulate frecvent, sunt așezate pe podea sau pe fotolii și pot aduna praf, bacterii și alergeni. Din acest motiv, multe persoane aleg să le îndepărteze de pe pat imediat după ce ajung în cameră.
10. Colacul de toaletă și butonul de tragere a apei
Deși colacul de toaletă este curățat în majoritatea hotelurilor, butonul de tragere a apei este uneori uitat sau dezinfectat superficial. Acesta este atins înainte și după utilizarea toaletei și poate deveni un punct de transfer pentru numeroși microbi.
În cazul unei igiene necorespunzătoare a mâinilor, pe aceste suprafețe pot ajunge bacterii precum E. coli sau alte microorganisme specifice mediului sanitar. O simplă ștergere cu un șervețel dezinfectant oferă un plus de siguranță.
Cum te poți proteja fără să devii obsedat de microbi
Nu este nevoie să transformi vacanța într-o luptă cu bacteriile, însă câteva obiceiuri simple îți pot oferi un plus de liniște. Spală-te pe mâini imediat după ce intri în cameră, șterge cu un șervețel dezinfectant telecomanda, întrerupătoarele și clanțele, poartă papuci în cameră și evită să lași hainele sau obiectele personale direct pe covor.
Majoritatea hotelurilor respectă standarde ridicate de curățenie, însă suprafețele atinse zilnic de sute de persoane pot acumula microbi chiar și atunci când camera pare impecabilă. Câteva măsuri de precauție sunt suficiente pentru a reduce semnificativ riscul de contaminare, fără a-ți strica sejurul.